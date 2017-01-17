Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске

Фото предоставлено администрацией паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

ДТП произошло сегодня, 24 января в первом часу дня на перекрестке улиц Сахалинской и Лермонтова (в районе "Слезы") в Южно-Сахалинске. Там "притерлись" два грузовика.

По предварительной информации, при повороте на право, водитель длинномера Isuzu не заметил небольшой грузовик, двигающийся в попутном направлении, и прижал его к обочине.

Люди в ДТП не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.