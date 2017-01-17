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Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске
Фото предоставлено администрацией паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске

ДТП произошло в районе "Слезы"

ДТП произошло сегодня, 24 января в первом часу дня на перекрестке улиц Сахалинской и Лермонтова (в районе "Слезы") в Южно-Сахалинске. Там "притерлись" два грузовика. 

По предварительной информации, при повороте на право, водитель длинномера Isuzu не заметил небольшой грузовик, двигающийся в попутном направлении, и прижал его к обочине. 

Люди в ДТП не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

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Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске, Фото: 4
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Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:18 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:31
Куда полез и чем думал водятел кран балки?
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