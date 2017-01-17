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Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске
ДТП произошло в районе "Слезы"
ДТП произошло сегодня, 24 января в первом часу дня на перекрестке улиц Сахалинской и Лермонтова (в районе "Слезы") в Южно-Сахалинске. Там "притерлись" два грузовика.
По предварительной информации, при повороте на право, водитель длинномера Isuzu не заметил небольшой грузовик, двигающийся в попутном направлении, и прижал его к обочине.
Люди в ДТП не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
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4 Два грузовика "притерлись" в Южно-Сахалинске
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Написано сегодня, в 13:31
Куда полез и чем думал водятел кран балки?
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