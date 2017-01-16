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Серийный угонщик автомобилей задержан в Южно-Сахалинске

Серийный угонщик автомобилей задержан в Южно-Сахалинске

Мужчина действовал как в одиночку, так и в группе людей

Южносахалинец изобличён полицейскими в очередном угоне иномарки. Установлено, что в октябре мужчина в районе площади Победы областного центра голосовал вдоль проезжей части, с целью остановить попутный транспорт. Вскоре к нему подъехал автомобиль иностранного производства. В ходе непродолжительного общения злоумышленник завладел транспортным средством и скрылся в неизвестном направлении.  

Потерпевший обратился в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением об угоне его автомобиля. В дальнейшем сотрудники ДПС остановили угнанный транспорт под управлением подозреваемого. Машина была возвращена законному владельцу.

На сегодняшний день известно о причастности задержанного к серии угонов автомобилей, в том числе в составе группы лиц, а также в совершении различных имущественных преступлений.

В настоящее время гражданин содержится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:24 +1
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Комментарии
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:29
как?владельцы сами что ли отдавали?
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+1
Elegantnaya*
Написано сегодня, в 14:35
Забанен администрацией, может что-то говорил, как то выманивал из машины, пока водитель отвлекался тот садился и по газам
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+1
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Qwerty Online
Написано сегодня, в 14:39
Elegantnaya*, Вот по этому хорошо иметь иммобилайзер, без него далеко не уедут))
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:45
Elegantnaya*, Какие слова могут звставить выйти меня из моего авто ,при этом оставить в нём не знакомого человека?
По ходу жути нагонял,сами отдавали.А у него ведь даже оружия не было!
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