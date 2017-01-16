Серийный угонщик автомобилей задержан в Южно-Сахалинске

Южносахалинец изобличён полицейскими в очередном угоне иномарки. Установлено, что в октябре мужчина в районе площади Победы областного центра голосовал вдоль проезжей части, с целью остановить попутный транспорт. Вскоре к нему подъехал автомобиль иностранного производства. В ходе непродолжительного общения злоумышленник завладел транспортным средством и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением об угоне его автомобиля. В дальнейшем сотрудники ДПС остановили угнанный транспорт под управлением подозреваемого. Машина была возвращена законному владельцу.

На сегодняшний день известно о причастности задержанного к серии угонов автомобилей, в том числе в составе группы лиц, а также в совершении различных имущественных преступлений.

В настоящее время гражданин содержится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.