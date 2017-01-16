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Сбитого в Южно-Сахалинске подростка отбросило на припаркованный авто
irkutskmedia.ru

Сбитого в Южно-Сахалинске подростка отбросило на припаркованный авто

Проводится проверка

20 января в 17:10 26-летний водитель, управляя автомобилем НОNDА АССОRD, двигался в северном направлении по улице Ленина, в городе Южно-Сахалинске. В районе дома № 293-А, рядом с СахГУ, совершил наезд на подростка, переходившего проезжую часть улицы Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего, пешехода отбросило на припаркованный автомобиль «ТОYОТА НIАСЕ».

В результате ДТП, 17-летний подросток получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:08 0
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:17
Такое ощущение что люди слепые за рулем находятся!
Поправки парню!
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+3
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 12:55
Masenkaya, и пешеходы как-то тоже особым вниманием не отличаются
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:56
Child_of_Sun, больше аварий с участием авто.
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0
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 13:56 Отредактированно сегодня, в 13:57
Masenkaya, хорошо что на тротуарах пешеходы не сталкиваются друг с другом!
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+1
Еще 1 комментарий
nikolayppu
Написано сегодня, в 13:21
Больше внимания всё таки должно быть у водителя. Студент наверно перед экзаменом зубрил материал поэтому был невнимательный. Скорейшего выздоровления.
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0
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 13:56
nikolayppu, и поэтому решил перебежать через дорогу даже не смотря по сторонам!?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:55
Студент наверняка в наушниках и сохранился прежде чем идти . Зачем убеждатся все ли идиоты остановились и пропускают, лучше идти не глядя.
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+3
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