Сбитого в Южно-Сахалинске подростка отбросило на припаркованный авто

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20 января в 17:10 26-летний водитель, управляя автомобилем НОNDА АССОRD, двигался в северном направлении по улице Ленина, в городе Южно-Сахалинске. В районе дома № 293-А, рядом с СахГУ, совершил наезд на подростка, переходившего проезжую часть улицы Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего, пешехода отбросило на припаркованный автомобиль «ТОYОТА НIАСЕ».

В результате ДТП, 17-летний подросток получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.