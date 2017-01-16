Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе

фото очевидцев

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января в районе села Ольховка в Углегорском районе.

По словам очевидцев, там столкнулись два КамАЗа. Большегруз стоял на обочине, когда в его прицеп врезался грузовик той же марки.

"Оба автомобиля слетели с дороги - один полностью, другой частично. Кабину одного из них практически оторвало. Кроме того, недалеко от места этого ДТП в кювет вылетел легковой автомобиль. Видимо, его водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с КамАЗами", - рассказывают очевидцы.

В результате аварии водитель второго большегруза получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД,