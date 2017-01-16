фото очевидцев
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе
ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января
ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января в районе села Ольховка в Углегорском районе.
По словам очевидцев, там столкнулись два КамАЗа. Большегруз стоял на обочине, когда в его прицеп врезался грузовик той же марки.
"Оба автомобиля слетели с дороги - один полностью, другой частично. Кабину одного из них практически оторвало. Кроме того, недалеко от места этого ДТП в кювет вылетел легковой автомобиль. Видимо, его водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с КамАЗами", - рассказывают очевидцы.
В результате аварии водитель второго большегруза получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД,
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 12:30
Снова без включенной аварийка и габаритных огней ? Или что то другое ? Либо скорость второго водителя ? Выздоровления
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