новости
новости
Регистрация
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе
фото очевидцев

Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 января в районе села Ольховка в Углегорском районе.
 
По словам очевидцев, там столкнулись два КамАЗа. Большегруз стоял на обочине, когда в его прицеп врезался грузовик той же марки.  
 
"Оба автомобиля слетели с дороги - один полностью, другой частично. Кабину одного из них практически оторвало. Кроме того, недалеко от места этого ДТП в кювет вылетел легковой автомобиль. Видимо, его водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с КамАЗами", - рассказывают очевидцы.
 
В результате аварии водитель второго большегруза получил травмы и был госпитализирован.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД,
Галерея
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе, Фото: 1
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе, Фото: 2
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе, Фото: 3
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе, Фото: 4
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе, Фото: 5
показать все фотографии
Мужчина пострадал при столкновении двух КамАЗов в Углегорском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 12:30
Снова без включенной аварийка и габаритных огней ? Или что то другое ? Либо скорость второго водителя ? Выздоровления
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Более 200 спортсменов из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска примут участие в первенстве по каратэ
Более 200 спортсменов из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска примут участие в первенстве по каратэ
Сбитого в Южно-Сахалинске подростка отбросило на припаркованный авто
Сбитого в Южно-Сахалинске подростка отбросило на припаркованный авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru