новости
новости
Регистрация
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска
фото очевидцев

Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска

Авария произошла в Дальнем

Сегодня утром, 23 января в Дальнем на одном из поворотов вылетела с дороги легковая "Тойота". Автомобиль повис на сугробе.

По словам очевидцев, людей ни в салоне, ни у машины не было. 

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Галерея
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 1
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 2
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 3
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:40 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Дальнее
Популярное на ASTV
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:05
вот это да. надо же так умудриться!
Ответить
+3
lvista
Написано сегодня, в 10:47
Ыыыыы
...сугробики мощные...
Ответить
+2
vladsakh
Написано сегодня, в 10:49
Не промахнулся.
Ответить
0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 10:50
ну что скажешь.....ну и акробат....
Ответить
+3
dfhtkf
Написано сегодня, в 10:53
Судя по статье, машина сама вылетела
востание машин началось!
Ответить
+2
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 11:29
Там гололед сильный и поворот 90 градусов. Не местный, не знал, не рассчитал скорость. Хорошо, что все живы и не было встречки.
Ответить
0
AndrewYa
Написано сегодня, в 12:04
Эх, опять дорога виновата и дорожники полосу не очистители для посадки)))
Ответить
0
Vladis
Написано сегодня, в 12:31
Шедевр , прям таки
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: активист-общественник задержан по подозрению в педофилии
«Наш день»: активист-общественник задержан по подозрению в педофилии
Сахалинские биатлонисты вошли в список лидеров «Кубка Анны Богалий»
Сахалинские биатлонисты вошли в список лидеров «Кубка Анны Богалий»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru