фото очевидцев
Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска
Авария произошла в Дальнем
Сегодня утром, 23 января в Дальнем на одном из поворотов вылетела с дороги легковая "Тойота". Автомобиль повис на сугробе.
По словам очевидцев, людей ни в салоне, ни у машины не было.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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3 Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска
Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:05
вот это да. надо же так умудриться!
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+3
lvista
Написано сегодня, в 10:47
Ыыыыы...сугробики мощные...
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 10:49
Не промахнулся.
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0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 10:50
ну что скажешь.....ну и акробат....
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+3
dfhtkf
Написано сегодня, в 10:53
Судя по статье, машина сама вылетела востание машин началось!
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+2
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 11:29
Там гололед сильный и поворот 90 градусов. Не местный, не знал, не рассчитал скорость. Хорошо, что все живы и не было встречки.
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0
AndrewYa
Написано сегодня, в 12:04
Эх, опять дорога виновата и дорожники полосу не очистители для посадки)))
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0
Vladis
Написано сегодня, в 12:31
Шедевр , прям таки
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0