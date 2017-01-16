Легковая "Тойота" повисла на сугробе в пригороде Южно-Сахалинска

фото очевидцев

Сегодня утром, 23 января в Дальнем на одном из поворотов вылетела с дороги легковая "Тойота". Автомобиль повис на сугробе.

По словам очевидцев, людей ни в салоне, ни у машины не было.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.