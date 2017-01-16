Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 23 января в первом часу дня в Южно-Сахалинске на Холмском шоссе.

Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.

По предварительной информации, бензовоз выезжал с автозаправки, в это время по главной дороге двигалась легковушка. Водитель бензовоза не убедился в безопасности маневра, водитель седана не пропустил большегруз.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. На Холмском шоссе образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.