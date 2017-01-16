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Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на Холмском шоссе

ДТП произошло сегодня, 23 января в первом часу дня в Южно-Сахалинске на Холмском шоссе.

Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. 

По предварительной информации, бензовоз выезжал с автозаправки, в это время по главной дороге двигалась легковушка. Водитель бензовоза не убедился в безопасности маневра, водитель седана не пропустил большегруз.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. На Холмском шоссе образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

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Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 7
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Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:06 0
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 14:01
Водитель бензовоза видимо решил , что легковой притормозит, пропустит. Но не судьба.
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