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Бензовоз и легковушка столкнулись в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на Холмском шоссе
ДТП произошло сегодня, 23 января в первом часу дня в Южно-Сахалинске на Холмском шоссе.
Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.
По предварительной информации, бензовоз выезжал с автозаправки, в это время по главной дороге двигалась легковушка. Водитель бензовоза не убедился в безопасности маневра, водитель седана не пропустил большегруз.
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. На Холмском шоссе образовалась пробка.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 14:01
Водитель бензовоза видимо решил , что легковой притормозит, пропустит. Но не судьба.
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