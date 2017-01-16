Автомобиль сгорел в Тымовском районе

22 января в 04.20 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Восход по улице Лесной, 2.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент автомобиль горел открытым пламенем.

Пожар был локализован в 04.29, а в 04.36 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.