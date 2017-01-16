Автомобиль, гараж и летняя кухня горели в Тымовском

22 января в 05.03 диспетчеру Тымовского пожарно - спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля и хозяйственных построек по улице Лесной, 2.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горели автомобиль, гараж и летняя кухня.

Пожар был локализован в 05.10, а в 05.25полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.