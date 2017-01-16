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Автомобиль, гараж и летняя кухня горели в Тымовском

Автомобиль, гараж и летняя кухня горели в Тымовском

Огонь вспыхнул рано утром 22 января

22 января в 05.03 диспетчеру  Тымовского пожарно - спасательного  гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля и хозяйственных построек по улице Лесной, 2.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горели автомобиль, гараж и летняя кухня.

Пожар был локализован в 05.10, а в 05.25полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:20 +1
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