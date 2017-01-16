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Шашлычка сгорела в Анивском районе
Фото очевидцев

Шашлычка сгорела в Анивском районе

Пострадавших нет

Сегодня, 22 января, в 01:42 в пожарную часть Анивского района поступило сообщение о возгорании кафе-шашлычной. Здание находится перед поворотом на Аниву возле «Артека».

Пожарные ликвидировали пожар в 02:42. В момент возгорания в здании никого не было. Пострадавших нет. Причины устанавливаются. 

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Шашлычка сгорела в Анивском районе, Фото: 1
Шашлычка сгорела в Анивском районе, Фото: 2
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:24 0
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Сахалинская областьАнивский район
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шашлычкакафепожар
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 11:27
Либо конкуренция не дремлет, либо про ТПБ не слышали...
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+3
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 12:21
Первое - шашлычная находится после поворота на Аниву
Артек пишется через "е" и он совсем уж не рядом с шашлычкой
...а кафешка была уютная, шашлыки вкуснятские делали и родник рядышком...
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+7
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 13:21 Отредактированно сегодня, в 13:21
SWATIMYR, спасибо. все со слов очевидцев писалось
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0
Online
V_Viktoria Online
Написано сегодня, в 13:38
Мария Ащеулова, исправили и хуже только сделали. "Пожарные ликвидировали пожар"...
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+2
serega81
Написано сегодня, в 12:25
Не пойму,это та что по правую сторону,если с холмска ехать?
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0
Online
Zabolotny Online
Написано сегодня, в 12:55
serega81, да. Лучшая в округе
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0
serega81
Написано сегодня, в 13:21
Zabolotny, офигеть!!!!! Самые лучшие шашлыки были там!!!! Всегда когда в холмск ездил,на обратке ел,и порция добрая,и вкусно!!!! Я все же надеялся что не она....
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0
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 12:31
Жалко...столько лет мимо нее проезжал. Была неотъемлимым реквизитом маршрута.
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:00
печалька.
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0
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 13:54
Меню там было немудреное, но шашлык клевый, сочный, вкусный. Жаль...
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0
Triton
Написано сегодня, в 13:56
началось это апокалиписк кранты вам южане покайтесь и отдавайте матценности на север - приму деньги , крузы и женщин, не боящихся поцарапаца за щетину
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0
Nektos
Написано сегодня, в 14:15
Жаль, думаю это конкуренты, или не поделились с кем то
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0
Лампочка
Написано сегодня, в 14:19
Не первый раз ведь горит?? Хорошая шашлычка...! Жаль.
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0
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