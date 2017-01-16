Шашлычка сгорела в Анивском районе

Фото очевидцев

Сегодня, 22 января, в 01:42 в пожарную часть Анивского района поступило сообщение о возгорании кафе-шашлычной. Здание находится перед поворотом на Аниву возле «Артека».

Пожарные ликвидировали пожар в 02:42. В момент возгорания в здании никого не было. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.