Фото очевидцев
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Пострадавших нет
Сегодня, 22 января, в 01:42 в пожарную часть Анивского района поступило сообщение о возгорании кафе-шашлычной. Здание находится перед поворотом на Аниву возле «Артека».
Пожарные ликвидировали пожар в 02:42. В момент возгорания в здании никого не было. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.
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2 Шашлычка сгорела в Анивском районе
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