Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии

По версии следствия, он более полугода совращал 9-летнего мальчика в здании правозащитного центра

19 января был задержан сотрудник Сахалинского правозащитного центра, сообщает пресс-служба СУ СКР области. Как сообщил astv.ru бывший глава центра Марк Куперман, это 47-летний Анатолий Томилов и его обвиняют по п. б, ч. 4 ст. 132, которая предусматривает санкции за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Поводом к задержанию стало заявление жительницы Южно-Сахалинска, которая сообщила, что ее 9-летнего сына в здании правозащитного центра совращал неизвестный мужчина.

Следователям удалось выяснить, кто это был. По версии следкома, Томилов с июня 2016 года по январь 2017 совершал с ребенком действия сексуального характера, показывал порнофильмы, и за это давал ему небольшие суммы.

Пока по делу проходит один мальчик, но не исключено, что позднее потерпевших станет больше.

Примечательно, что ранее Томилов был осужден за совершение аналогичного преступления. Но по данным astv.ru, он провел в колонии не много времени. В данном случае ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. В отношении подозреваемого сегодня решается вопрос о заключении под стражу.

Томилов давно работает в правозащитном центре, он являлся заместителем председателя центра, вел прием посетителей. Его коллеги сообщают, что шокированы произошедшим и не догадывались о том, что происходило в центре.