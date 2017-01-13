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Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии

Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии

По версии следствия, он более полугода совращал 9-летнего мальчика в здании правозащитного центра

19 января был задержан сотрудник Сахалинского правозащитного центра, сообщает пресс-служба СУ СКР области. Как сообщил astv.ru бывший глава центра Марк Куперман, это 47-летний Анатолий Томилов и его обвиняют по п. б, ч. 4 ст. 132, которая предусматривает санкции за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

Поводом к задержанию стало заявление жительницы Южно-Сахалинска, которая сообщила, что ее 9-летнего сына в здании правозащитного центра совращал неизвестный мужчина.

Следователям удалось выяснить, кто это был. По версии следкома, Томилов с июня 2016 года по январь 2017 совершал с ребенком действия сексуального характера, показывал порнофильмы, и за это давал ему небольшие суммы.  

Пока по делу проходит один мальчик, но не исключено, что позднее потерпевших станет больше.

Примечательно, что ранее Томилов был осужден за совершение аналогичного преступления. Но по данным astv.ru, он провел в колонии не много времени. В данном случае ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. В отношении подозреваемого сегодня решается вопрос о заключении под стражу.

Томилов давно работает в правозащитном центре, он являлся заместителем председателя центра, вел прием посетителей. Его коллеги сообщают, что шокированы произошедшим и не догадывались о том, что происходило в центре. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:05 +1
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Комментарии
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 13:10
Примечательно, что ранее Томилин был осужден за совершение аналогичного преступления.
ДУРДОМ...(((((
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+12
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:52
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, долбанулись все вокруг походу..
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 13:25
Это все, что я могу сказать!
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+10
VLадимир
Написано сегодня, в 13:28
Василиса_Я ^.^, переведи.
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 13:30
VLадимир, сплошная нецензурщина, Володь!
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 13:32
Василиса_Я ^.^, слух ласкает,как музыка.
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+4
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:34
Рыба гниёт с головы!Как то вообще удивления нет,вспоминая героев "Нашей Раши"
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+9
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 16:17 Отредактированно сегодня, в 16:18
Забанен администрацией, Я тоже не удивлена. Многие "верхушки"от жира бесятся. Каждый третий либо педофил, либо извращенец. А так бы давно уже ужесточили наказание.
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+1
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:53
А что за правозащитный центр и что там дети делают? Вот защитил так защитил права ребенка дегрод.
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+5
Bokassa
Написано сегодня, в 14:15
мдэ
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+4
Korennoy
Написано сегодня, в 14:49
Bokassa, да не факт.
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:37
Что происходит с человечеством вообще???
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+3
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 14:42
Оооо, Томилов!!! И снова, здрасти!
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+2
Anna16
Написано сегодня, в 14:44
Кастрировать козлину.

И уволить всё начальство этой богодельни.
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:03
Anna16, вы забыли добавить: "расстрэлять". не будем забывать традиции этого форума
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 14:46
Чем известен сей деятель, кого и от чего защитил?
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+1
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 15:27 Отредактированно сегодня, в 15:31
Это чудовищно, что вот такие люди называются "правозащитниками". И ведь других правозащитников на Сахалине нет. Все по своему педерасты. И бабы тоже
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+7
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 16:30
Любовь Барабашова, ....а бабы то каким боком?им по определению не подходит это слово.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:04
Забанен администрацией, эх, сынок, не знаешь ты наших баб...))))
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:14
Вообще что это за центр?! Чем он занимается, и почему не проверяли сотрудников такого центра на профпригодность и прочее??! Почему эта мразина ходила на воле после аналогичного преступления?? Что там делал этот ребенок?? Дурдом!
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 16:15
Как эта тварь с тако й судимостью вообще стала правозащитником. Повесил бы на столбе этого нелюдя.
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+2
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Aleksa_C Online
Написано сегодня, в 16:37
Во очень хорошо, что редакция, указала ФИО этой мразоты!?? Вот во всех бы статьях, несущих угрозу нашему здоровью (физическому и психическому) указывать марку продукции, название фирм, магазинов и т. д.
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+1
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 16:48
Мне кажется представление справки о судимости при трудоустройстве пора вводить как обязательный документ... нравятся детки? Иди работай в угольную шахту или на лесоповал, чтобы доступа к детям не было...
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ky-ky87 Online
Написано сегодня, в 17:11
Н_а_т_к_а., учше на урановые рудники, чтоб наверняка
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+2
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lvista Online
Написано сегодня, в 17:50
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lvista Online
Написано сегодня, в 17:51
сволочь. Мразотина
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евгений Online
Написано сегодня, в 18:12
lvista, Я конечно не оправдываю его, но и пока не осуждаю. Обвинить человека легко, отмазаться невозможно. В моей жизни тоже были моменты похожие, всё благодаря квартирному вопросу и не любви к человеку который стал жить с моей мамой.(это я о себе)
А вот у меня вопрос, Что мальчик 9 лет один в течении 6 месяцев делал вдалеке от мамы?, где была мама 6 месяцев, неужели она не видела что с ребёнком что-то не то? У меня внуки на минуту задержаться, телефоны обрываются, бежим встречать, гугл-карта-телефон подключили, а тут?
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