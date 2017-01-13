Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей

Несколько из машин опрокинулись в кювет

В Южно-Сахалинске на проспекте Мира, на участке дороги между Земляничными Холмами и Сити-Молом сегодня, 20 января произошло сразу несколько дорожных аварий в которых пострадали шесть автомашин.

Все водители пострадавших авто жалуются на гололед.

- Я увидела, что едущие передо мной машины с трудом тормозят и сама стала снижать скорость, но меня потащило и вынесло на встречку, - рассказала женщина, находившаяся за рулем одной из легковушек.

Произошло столкновение, но удар пришелся по касательной, поэтому люди не пострадали. В салоне машины находился ребенок.

Снижать скорость водителям приходилось еще и потому, что на месте работали эвакуаторы и это затрудняло движение.

В аналогичную ситуацию попали двое автолюбителей и на пересечении Мира и Пуркаева.

В аварии так же обошлось без пострадавших.