Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Несколько из машин опрокинулись в кювет
В Южно-Сахалинске на проспекте Мира, на участке дороги между Земляничными Холмами и Сити-Молом сегодня, 20 января произошло сразу несколько дорожных аварий в которых пострадали шесть автомашин.
Все водители пострадавших авто жалуются на гололед.
- Я увидела, что едущие передо мной машины с трудом тормозят и сама стала снижать скорость, но меня потащило и вынесло на встречку, - рассказала женщина, находившаяся за рулем одной из легковушек.
Произошло столкновение, но удар пришелся по касательной, поэтому люди не пострадали. В салоне машины находился ребенок.
Снижать скорость водителям приходилось еще и потому, что на месте работали эвакуаторы и это затрудняло движение.
В аналогичную ситуацию попали двое автолюбителей и на пересечении Мира и Пуркаева.
В аварии так же обошлось без пострадавших.