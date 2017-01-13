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Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей

Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей

Несколько из машин опрокинулись в кювет

В Южно-Сахалинске на проспекте Мира, на участке дороги между Земляничными Холмами и Сити-Молом сегодня, 20 января произошло сразу несколько дорожных аварий в которых пострадали шесть автомашин.

Все водители пострадавших авто жалуются на гололед.

- Я увидела, что едущие передо мной машины с трудом тормозят и сама стала снижать скорость, но меня потащило и вынесло на встречку,  - рассказала женщина, находившаяся за рулем одной из легковушек.

Произошло столкновение, но удар пришелся по касательной, поэтому люди не пострадали. В салоне машины находился ребенок.

Снижать скорость водителям приходилось еще и потому, что на месте работали эвакуаторы и это затрудняло движение. 

В аналогичную ситуацию попали двое автолюбителей и на пересечении Мира и Пуркаева.

В аварии так же обошлось без пострадавших.

Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 17:27 +1
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Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 17:42
И на пограничке авария, действительно, ведет по дороге. Надо ехать медленно. Чуть ускорился и всё...
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+1
yur
Написано сегодня, в 17:54
Федеральная трасса, куда смотрят дорожники, совсем страх потеряли? Надо по городу не в 4 часа ночи ездить, а днём проехаться и посмотреть качество очистки.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:58
Ездила сегодня весь день. На дороге тонкая пленка из песка с реактивами, смешанная с кашицей из постоянно падающего снега. Конечно, скользковато. Но если владеть машиной и излишне не рисковать со скоростью и дистанцией - проблем не будет. Я ухитрилась увернуться от двух неадекватов и курицы на джипе, забывшей, что она за рулем из-за разговора по телефону. И гололедица мне в этом не помешала.
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+5
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 18:10
Решающее слово......-Я увиделА и началА оттормаживаться!Надо не смотреть и начинать,а тормозить да и головой думать за рулём!
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0
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