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В Углегорске спасли женщину, упавшую в открытый люк
uglegorsk.news

В Углегорске спасли женщину, упавшую в открытый люк

По предварительной информации, пострадавшая находится в состоянии шока, у неё перелом ноги и ушибы

Сегодня, 19 января, около 06:00 жительница Углегорска вышла на прогулку с собакой — во двор дома № 44 по улице Свободной.

Как сообщают "Углегорские новости", возле снесённого по соседству дома хаски вошла в сугроб, и хозяйка ступила за ней. Вдруг женщина почувствовала, что куда-то проваливается — и вскоре оказалась в кромешной тьме. Лишь сверху виднелся слабый кружок света. Благо, с собой был мобильный телефон, по которому она дозвонилась взрослой дочери.

Девушка быстро прибыла на место и тут же вызвала полицию и скорую. Службы прибыли. Полицейский в свою очередь вызвал спасателей.

В люк опустили лестницу, по которой к пострадавшей, к этому времени сильно замёрзшей, спустился один из спасателей. Он обвязал женщину канатом вокруг пояса и помог ей подняться по лестнице. Пострадавшую тут же увезли в УЦРБ. По предварительной информации, она находится в состоянии шока, у неё перелом ноги и ушибы…

Дочь пострадавшей отметила, что даже после происшествия люк так и остался открытым. И пояснила, что глубина люка — несколько метров. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.

сегодня, в 13:54 +6
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:58
лечение пусть оплатит ответственный за эти люки!
женщине скорейшего выздоровления!
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+10
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:02
Добрый человек, ага, если найдут такого!
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:14
Русалка Обыкновенная,
а что искать?..есть же организации,которые отвечают за люки...водоканал или кто там....просто не помню...
по шапке теперь явно кое кто схватит...
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+5
Abbatissa
Написано сегодня, в 14:35
Добрый человек, "Схватит" "Стрелочник Вася", который "уволен" в прошлом году
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:02
думала, что прорубь?...
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:52
marrozz, не смешно
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:30
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:03
Пользуясь случаем, прошу поделиться номером, куда пожно позвонить и сообщить об открытом люке. Один такой мне уже давно покоя не дает.
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+5
Online
_zima_ Online
Написано сегодня, в 15:10
Русалка Обыкновенная, может сюда? на сайте городской администрации: По всем вопросам, связанным с городским хозяйством городского округа "Город Южно-Сахалинск", обращайтесь к диспетчеру Департамента городского хозяйства - 51-01-16 (факс), 51-01-15.
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+3
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:05
Я бы тоже был в состоянии шока, увидев"свет в конце тоннеля"
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+11
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:16
ошалеть просто! погуляла с собакой!
просто как : гуляла с собакой и ПРОВАЛИЛАСЬ В ЛЮК!!!!
а если бы телефона с собой не было?! надеюсь накажут виновных!
Женщине поправки.
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+11
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 14:19

Когда же эта людская халатность кончится! А если бы телефона не было, страшно представить.
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+4
фeрм
Написано сегодня, в 14:21
я б с ума сошел там, наверно
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+2
dfhtkf
Написано сегодня, в 14:34
На Пограничной, в самом низу, почти посередине дороги тоже крышки люка нет, его уже снежком грейдера закатали, не большое отверстие осталось,будте внимательны!
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+1
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:46
dfhtkf, в самом низу - это где?
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:23


Пострадавшей скорейшего выздоровления
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+2
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 16:06
Да я посмотрю Углегорский район вообще не обслуживают такие службы. В том году дедушку глыбой с крыши в Шахтерске убило, сейчас женщина в открытый люк. Шо дальше??? ГОСУДАРИ пора бы пересмотреть отношение к безопасности людей на улице или кандидатуру главы того района.
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+2
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