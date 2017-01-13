В Углегорске спасли женщину, упавшую в открытый люк
По предварительной информации, пострадавшая находится в состоянии шока, у неё перелом ноги и ушибы
Сегодня, 19 января, около 06:00 жительница Углегорска вышла на прогулку с собакой — во двор дома № 44 по улице Свободной.
Как сообщают "Углегорские новости", возле снесённого по соседству дома хаски вошла в сугроб, и хозяйка ступила за ней. Вдруг женщина почувствовала, что куда-то проваливается — и вскоре оказалась в кромешной тьме. Лишь сверху виднелся слабый кружок света. Благо, с собой был мобильный телефон, по которому она дозвонилась взрослой дочери.
Девушка быстро прибыла на место и тут же вызвала полицию и скорую. Службы прибыли. Полицейский в свою очередь вызвал спасателей.
В люк опустили лестницу, по которой к пострадавшей, к этому времени сильно замёрзшей, спустился один из спасателей. Он обвязал женщину канатом вокруг пояса и помог ей подняться по лестнице. Пострадавшую тут же увезли в УЦРБ. По предварительной информации, она находится в состоянии шока, у неё перелом ноги и ушибы…
Дочь пострадавшей отметила, что даже после происшествия люк так и остался открытым. И пояснила, что глубина люка — несколько метров. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.
женщине скорейшего выздоровления!
а что искать?..есть же организации,которые отвечают за люки...водоканал или кто там....просто не помню...
по шапке теперь явно кое кто схватит...
просто как : гуляла с собакой и ПРОВАЛИЛАСЬ В ЛЮК!!!!
а если бы телефона с собой не было?! надеюсь накажут виновных!
Женщине поправки.
Когда же эта людская халатность кончится! А если бы телефона не было, страшно представить.
Пострадавшей скорейшего выздоровления