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Служебная собака помогла найти наркотики в одном из дворов Южно-Сахалинска

Служебная собака помогла найти наркотики в одном из дворов Южно-Сахалинска

Подозреваемый, который пытался найти закладку, задержан

В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Ленина мужчина пытается найти наркотическое средство в виде закладки. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. На месте происшествия собаке удалось взять след и обнаружить под крыльцом дома сверток с веществом белого цвета.

Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра регионального Управления МВД, куда был направлен на исследование изъятый сверток, вещество содержит в своем составе производное наркотического средства массой 0,27 грамм.

Также  полицейские  установили личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. В отношении 26-летнего гражданина, ранее неоднократно судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:46 +1
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Комментарии
crazydriver144
Написано сегодня, в 15:52
хороший пёсик!
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:52
Собачку накормить вкусняшками.
Диллера расстрэлять.
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+2
TROL
Написано сегодня, в 15:55
У меня в подъезде почти каждый день такие ходят . один заложил другой пришел забрал... хоть палкой бей.
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+2
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 16:13
TROL, дык звоните в "02", у них этих палок...
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 16:02
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 16:14
наверно соседи проявили бдительность и сдали наркошу
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0
Online
agronom Online
Написано сегодня, в 16:26
а мне интересно какое дело на пацана завели?пытался найти наркотики?ГОН.
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0
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