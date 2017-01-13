Служебная собака помогла найти наркотики в одном из дворов Южно-Сахалинска

В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Ленина мужчина пытается найти наркотическое средство в виде закладки. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. На месте происшествия собаке удалось взять след и обнаружить под крыльцом дома сверток с веществом белого цвета.

Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра регионального Управления МВД, куда был направлен на исследование изъятый сверток, вещество содержит в своем составе производное наркотического средства массой 0,27 грамм.