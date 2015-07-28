Слушания по делу о крушении траулера "Дальний Восток" начались в горсуде Южно-Сахалинска

В результате крушения судна в 2015 году погибли 69 человек

Предварительные слушания по уголовному делу о гибели 69 человек в результате крушения в 2015 году траулера "Дальний Восток" в Охотском море начались в Южно-Сахалинском городском суде.

"29 декабря 2016 года материалы уголовного дела поступили в Южно-Сахалинский городской суд. 12 января начались предварительные слушания по делу. В тот же день на судебном заседании был объявлен перерыв до 19 января", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в горсуде.

По словам собеседника агентства, слушания проходят в закрытом режиме. Детали слушаний в суде не комментируют.

Материалы уголовного дела состоят из 174 томов, потерпевшими по делу проходят: 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других регионов РФ, а также иностранные граждане.

Как сообщалось, обвинения по уголовному делу по факту крушения 2 апреля 2015 года большого автономного морозильного траулера (БАТМ) "Дальний Восток" предъявлены: руководителям ООО "Магеллан" - первому заместителю гендиректора Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову, а также начальнику отдела ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николаю Харченко и госинспектору СВТУ Росрыболовства Александру Никодименко.

А.Васин, А.Кудрицкий, А.Борисов и Н.Харченко обвиняются в нарушении правил безопасности мореплавания (ч. 3 ст. 263 УК РФ), А.Никодименко - в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

БАТМ "Дальний Восток", приписанный к сахалинскому порту Невельск (судовладелец - ООО "Магеллан"), затонул в течение 15 минут в ночь на 2 апреля в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту были 132 человека, из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.

По данным следствия, непосредственной причиной крушения траулера "Дальний Восток" явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн), однако дальнейшее затопление судна произошло в силу совокупности причин, наиболее значимой из которых являлось непригодное состояние траулера.

По версии следствия, гендиректор ООО "Магеллан" Егор Гащенко переоборудовал судно в порту Пусан Республики Корея, чтобы значительно увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы (со 140 до более 200 тонн), для чего часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его устойчивость, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать, сообщили в СКР.

А.Васин и А.Кудрицкий, по данным следствия, получали данные от капитана корабля о выловленной рыбе и знали о превышении массы допустимого груза, однако не запретили дальнейшего плавания судна. В свою очередь Н.Харченко еще накануне выхода судна в плавание, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен, но выдал временное свидетельство по безопасности на полгода. Проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море А.Никодименко знал о превышении допустимого количества людей на траулере и отсутствии достаточного количества спасательных средств, но, по данным СКР, за взятку в $500 разрешил дальнейшее плавание.

В рамках расследования дела было арестовано имущество и счета компании "Магеллан" на сумму более 13 млн рублей, а также судно "Андромеда". Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 млн рублей.

В отдельное производство выделено дело в отношении Е.Гащенко, которому заочно предъявлено обвинение по ст.263 УК РФ, и он объявлен в международный розыск.