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Серийного вора задержали полицейские Южно-Сахалинска
riabir.ru

Серийного вора задержали полицейские Южно-Сахалинска

Мужчина подозревается в совершении 16 краж

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержан 29-летний гражданин, подозреваемый в серии краж. Известно, что мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищение ценного имущества. Однако на учет он не встал, а отправился в областной центр.

По ночам подозреваемый специально ходил по подъездам многоквартирных домов в поисках квартиры, которую хозяева забыли запереть на замок. После он похищал все, что находилось в поле досягаемости. Чаще всего это были кошельки с деньгами и банковскими картами, а также мобильные телефоны. Днем с той же целью подозреваемый посещал различные магазины и офисы, где похищал товары с прилавков, женские сумочки и портативную цифровую технику.

Проведя целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили причастность указанного гражданина к совершению данных преступлений и задержали злоумышленника с поличным, когда тот проник в очередную незапертую квартиру и намеревался похитить мобильный телефон.

В настоящий момент правоохранителями установлена причастность подозреваемого к 16 имущественным преступлениям, 7 из которых – квартирные кражи.

Гражданин дал признательные показания. Сейчас он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:28 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:53
Отдать его Лаврэнтию.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 16:03
когда начнут задерживать серийных взяточников, транжир бюджета и некомпетентных чиновников?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:06
С лагеря вышел , и снова зашел. Не долго музыка играла.
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+2
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 16:09 Отредактированно сегодня, в 16:10
"...и задержали злоумышленника с поличным, когда тот проник в очередную незапертую квартиру..." кто задержал??? Сотрудники??? То есть была ловля на живца??? Если так то молодцы, круто. Или всё же хозяева квартиры задержали???
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