Серийного вора задержали полицейские Южно-Сахалинска

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержан 29-летний гражданин, подозреваемый в серии краж. Известно, что мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищение ценного имущества. Однако на учет он не встал, а отправился в областной центр.

По ночам подозреваемый специально ходил по подъездам многоквартирных домов в поисках квартиры, которую хозяева забыли запереть на замок. После он похищал все, что находилось в поле досягаемости. Чаще всего это были кошельки с деньгами и банковскими картами, а также мобильные телефоны. Днем с той же целью подозреваемый посещал различные магазины и офисы, где похищал товары с прилавков, женские сумочки и портативную цифровую технику.

Проведя целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили причастность указанного гражданина к совершению данных преступлений и задержали злоумышленника с поличным, когда тот проник в очередную незапертую квартиру и намеревался похитить мобильный телефон.

В настоящий момент правоохранителями установлена причастность подозреваемого к 16 имущественным преступлениям, 7 из которых – квартирные кражи.

Гражданин дал признательные показания. Сейчас он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.