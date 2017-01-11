Житель Корсакова пришел в гости к женщине и убил ее соседа

vKurske

В следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 31 декабря 2016 года в реанимации Корсаковской ЦРБ скончался 42-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с проникающими колото-резаными ранениями.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 1 января 2017 года по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 55-летний местный житель. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 31 декабря 2016 года потерпевший зашел к своей соседке в гости, где уже находился подозреваемый. Сосед стал предъявлять претензии к гостю, что ранее он, применяя насилие к женщине, забрал у неё золотые изделия. Подозреваемый стал избивать потерпевшего, а затем взял нож и нанес им 2 удара в область грудной клетки и 1 удар в ногу мужчины, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.