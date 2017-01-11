новости
новости
Регистрация
Житель Корсакова пришел в гости к женщине и убил ее соседа
vKurske

Житель Корсакова пришел в гости к женщине и убил ее соседа

Возбуждено уголовное дело

В следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 31 декабря 2016 года в реанимации Корсаковской ЦРБ скончался 42-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с проникающими колото-резаными ранениями.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 1 января 2017 года по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 55-летний местный житель. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 31 декабря 2016 года потерпевший зашел к своей соседке в гости, где уже находился подозреваемый. Сосед стал предъявлять претензии к гостю, что ранее он, применяя насилие к женщине, забрал у неё золотые изделия. Подозреваемый стал избивать потерпевшего, а затем взял нож и нанес им 2 удара в область грудной клетки и 1 удар в ногу мужчины, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:19 0
Другие статьи по темам
Событие
убийство
Место
Корсаков
Прочее
следственный комитет
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Глыба льда упала на ребенка в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 15:35
Дуэлянты, блин!!!
Ответить
+2
Vladis
Написано сегодня, в 15:42
Апупеть !!!!!
Ответить
0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:55
убить, как поздороваться! охренеть можно! ну кол это чудовище! а то отсидит и еще кого то грохнет.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В почтовых отделениях Сахалинской области внедрят электронные очереди
В почтовых отделениях Сахалинской области внедрят электронные очереди
Юные хоккеисты из Южно-Сахалинска проиграли макаровской "Виктории"
Юные хоккеисты из Южно-Сахалинска проиграли макаровской "Виктории"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru