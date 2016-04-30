Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года

Их он проведет в колонии общего режима

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего холостого уроженца села Быков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сахалинец обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 30 апреля 2016 года, примерно в 23:00, ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подсудимый вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель совершил столкновение с автомобилем, двигающимся на зеленый свет, а также выезд на пешеходный переход, где сбил трех пешеходов (мать и двух малолетних дочерей).

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из дочерей погибла, а ее сестре и матери причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судопроизводства при полном согласии подсудимого с предъявленным обвинением.

Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы.

Суд, с учетом всех обстоятельств, степени тяжести содеянного, полного признания вины, позиции государственного обвинителя, мнения потерпевшей, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 8-летняя Соня с сильно поврежденным лицом, сломанной ногой, вывихом бедра долго лежала в больнице в Южно-Сахалинске. Ей лечили переломы, но не лечили глаза, в которые попало множество осколков. Тогда после публикации на сайте astv.ru в больницу к ребенку пришел губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В результате Соню с отцомгоспитализировали в нейрохирургию в Москве, но и там зрение ребенку вернуть не смогли.

Международная Клиника Святого Луки готова принять на лечение Соню Курдюкову, получившую серьезные травмы при ДТП в ночь на Пасху в Южно-Сахалинске. Девочка почти лишилась зрения, получила множественные увечья лица и головы.

В клинике семье сообщили, что лечение будет разделено на несколько этапов и займет длительное время. Все расходы, связанные с диагностикой и лечением, а также с пребыванием в Японии, несет пациент.

Реквизиты для помощи Соне:

карта сбербанка 4276 5000 1875 9348,

Реквизиты карты сбербанка:

получатель – Курдюков Семен Станиславович,

счет получателя – 40817810150340196482,

банк получателя – отделение № 8567 сбербанка России г.Южно-Сахалинск,

БИК банка получателя – 040813608,

корреспондентский счет – 30101810600000000608,

код подразделения банка – 7085670122,

адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.