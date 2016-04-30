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Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года

Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года

Их он проведет в колонии общего режима

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего холостого уроженца села Быков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сахалинец обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 30 апреля 2016 года, примерно в 23:00,  ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подсудимый вновь сел  за руль в нетрезвом состоянии. Пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель совершил столкновение с автомобилем, двигающимся на зеленый свет, а также выезд на пешеходный переход, где сбил трех пешеходов (мать и двух малолетних дочерей).

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из дочерей погибла, а ее сестре и матери  причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судопроизводства при полном согласии подсудимого с предъявленным обвинением.

Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы.

Суд, с учетом всех обстоятельств, степени тяжести содеянного, полного признания вины,  позиции государственного обвинителя, мнения потерпевшей, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством  на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 8-летняя Соня с сильно поврежденным лицом, сломанной ногой, вывихом бедра долго лежала в больнице в Южно-Сахалинске. Ей лечили переломы, но не лечили глаза, в которые попало множество осколков. Тогда после публикации на сайте astv.ru в больницу к ребенку пришел губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В результате Соню с отцомгоспитализировали в нейрохирургию в Москве, но и там зрение ребенку вернуть не смогли. 

Международная Клиника Святого Луки готова принять на лечение Соню Курдюкову,  получившую серьезные травмы при ДТП в ночь на Пасху в Южно-Сахалинске. Девочка почти лишилась зрения, получила множественные увечья лица и головы.

В клинике семье сообщили, что лечение будет разделено на несколько этапов и займет длительное время. Все расходы, связанные с диагностикой и лечением, а также с пребыванием в Японии, несет пациент. 

Реквизиты для помощи Соне:

карта сбербанка 4276 5000 1875 9348, 

Реквизиты карты сбербанка:

получатель – Курдюков Семен Станиславович,

счет получателя – 40817810150340196482,

банк получателя – отделение № 8567 сбербанка России г.Южно-Сахалинск,

БИК банка получателя – 040813608,

корреспондентский счет – 30101810600000000608,

код подразделения банка – 7085670122,

адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:31 +1
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Событие
ДТПсудприговор
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Скурихин Александр
Написано вчера, в 20:37
Урод и тварь, что ещё можно сказать!!!
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+6
багз-банни
Написано вчера, в 20:38
Всего-то?!
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+7
Ярославчик
Написано вчера, в 20:40
Почему так мало ему дали?
Был пьяным, проехал на красный свет, сбил троих человек на пешеходном переходе, убил девочку, двоих покалечил, скрылся с места дтп, ранее уже привлекался за езду в пьяном виде. И всего 4,6 года?
Позор нашему правосудию...ему и 20 лет маловато будет.
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+19
Online
Vaska Online
Написано вчера, в 20:44
Ярославчик, как можно дать 20, когда максимально по статье 7.
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+2
Ярославчик
Написано вчера, в 20:46
Vaska, 7 слишком мало...
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+4
Елена Кириченко
Написано вчера, в 22:07
Ярославчик, адвокат видимо хороший у него
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+5
Еще 5 комментариев
WARR777
Написано вчера, в 20:42
Ужас. столько горя и несчастья в семью принес. деньги всем миром собираем на лечение малышки. А этому козлу всего 4,5???? Еще и общего?? С ума сойти можно. Таких судей надо тоже судить за такие приговоры..........
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+9
Ярославчик
Написано вчера, в 20:47
WARR777, согласен.
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+4
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 21:59
WARR777, а судьи здесь причём?!
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+2
Online
Annamaliya Online
Написано вчера, в 20:43
До сих пор душа болит за ребенка....скорейшей поправки Сонечке
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:44
Неужели сумма такая неподъемная, что никак мы не можем собрать малышке на лечение?
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+9
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 20:50
Вот он, наш "самый справедливый и гуманный суд в мире"!!!!! Изуродовал жизнь целой семьи - одного ребенка загнал в могилу, другая почти полностью ослепла, и кроме того требуются баснословные деньги восстановление внешности - и за все это 4,5 года???!!! Многое хочется сказать по этому поводу...
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+8
Online
Avarkom Online
Написано вчера, в 20:52
Уважаемый Олег Николаевич, выделите деньги с резервного фонда на лечение Сони. ПОЖАЛУЙСТА! В такие моменты внимание власти просто необходимо для всех нас. Уверен, что мое сообщение прочтет нужный чиновник и вопрос решится. Уверен!!! Иначе и быть не может...Всем добра.
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+10
Aleksa85
Написано вчера, в 23:11
Avarkom, А разве он не обещал выделить деньги ?! Я помню смотрела аств, или я не права может путаю ( блин бедный малыш, родители терпения и сил ??
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0
КиР84
Написано вчера, в 21:02
мало!!!
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+3
Забанен администрацией
Написано вчера, в 21:05 Отредактированно вчера, в 21:09
Нда без коментариев.
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+5
ineska
Написано вчера, в 21:14
Суд, с учетом всех обстоятельств, степени тяжести содеянного, полного признания вины, позиции государственного обвинителя, мнения потерпевшей, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 3 года.Через 3 года может еще сбивать насмерть, вернее через 4,5! Вот где идиотизм!
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+3
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 22:00
ineska, вернее через 7 с половиной лет!
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+1
Online
news777 Online
Написано вчера, в 22:37
Olga_23, когда выйдет сможет уже забрать права.
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0
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 22:39
news777, он заберёт свои права по истечении трёх лет после того, как выйдет.
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+2
angi-75
Написано вчера, в 21:28
Все расходы, связанные с диагностикой и лечением, а также с пребыванием в Японии, несет пациент. Так почему бы чиновникам нашим ( Уважаемым) не помочь? Простые люди помогают. Всегда откликнутся на помощь.
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+4
Online
Page85 Online
Написано вчера, в 23:59
angi-75, чинуши- благотворители к сожалению на Сахалине не в моде
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0
angi-75
Написано вчера, в 21:29
А этому подонку!!! Мало дали. ТВАРЬ!!!! Ребёнка искалечил. Подонок!!!!
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+5
Dill
Написано вчера, в 21:30
4.5 за убийство
... лет 20, чтобы этот выродок там и сгнил
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+3
nikolayppu
Написано вчера, в 21:45
Отсидит эти 4,6 года и забудет обо всем, а люди с тяжелейшими травмами будут нуждаться в финансах (не дай Бог конечно) на дальнейшее лечение...Где тут справедливый суд!? Этому преступнику нужно было присудить пожизненно обеспечивать покалечанных людей, хоть какая-то польза.
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+4
lvista
Написано вчера, в 22:31
nikolayppu, депутаты только на выборах хорошо говорят. А законы пишут хреново. Нет такого закона. А очень жаль!!!
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+2
НКолчина
Написано вчера, в 21:48
Ахренеть! 4,5 года за ТАКОЕ преступление! А там ещё, не дай Бог, амнистия или УДО...
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 22:02
WTF????!!!!
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+4
varvar007
Написано вчера, в 22:05
Дааа дела...4.5 дали,так он уже год отсидел,получаеться 3.5
Папа,а тебе терпение.
Потерпи МИР тесен...
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+1
Anna1905
Написано вчера, в 22:05
О...ть
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+1
Ягодка
Написано вчера, в 22:08
Я считаю что помимо срока, его нужно наказалд штрафом каким то в пользу больного ребёнка. Почему нет финансового наказания? В дополнение к отсидке оплатить лечение ребёнка, хотя бы частично,да хотя бы на 100 тысяч, и то - " с паршивой овцы-хоть шерсти клок"... а так блин отсидел чуток(год считай уже отсидел в сизо), потом удо и всё-пара лет и он может жить,видеть,снова ездить и тд... как то маловато за жизнь одного ребёнка и инвалидность второго...
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+7
тосик
Написано вчера, в 22:32
Ягодка, если они обратится суд на моральный вред, то там не 100т.р, а
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0
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 22:46
Ягодка, там скорее всего иск был заявлен. А раз дело рассмотрено в особом порядке, то и иск удовлетворён в полном объёме.
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+3
Елена Кириченко
Написано вчера, в 22:09
А почему его не обязали оплатить лечение Сони? Пусть почку продаст свою. Может так частично вино искупит
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+5
тосик
Написано вчера, в 22:35
Елена Кириченко, лучше вообще бы его на органы пустили, прости Господи...
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0
Tory
Написано вчера, в 22:31
Вот такие у нас дурные Законы! Убил человека, и искалечил всю семью отсиди 4,5 года, еще и по УДО выпустят раньше срока. А семья осталась без близкого человека, вся покалеченная изнутри и снаружи! Зачем нужны такие депутаты? В чьих интересах издаются такие паршивые Законы? Этот урод искалечил семью и отделался испугом! Таких нужно садить и с пожизненным содержанием всей семьи пострадавших.
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+3
lvista
Написано вчера, в 22:33
Да что ж за законы то такие!!!! Требую ужесточить наказание для пьяных убийц за рулем!!!
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+5
Aleksa85
Написано вчера, в 23:13
Я честно в шоке , мало того ребёнка убил су...ка так ещё и 4,5 года, да что бы ты там гнил урод.
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0
Online
Trucker Online
Написано вчера, в 23:36 Отредактированно вчера, в 23:36
Хочешь кого убить?! Сбей автомобилем!
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0
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