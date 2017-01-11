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Сотрудник макаровского управления капитального строительства подозревается в халатности
sibdepo.ru

Сотрудник макаровского управления капитального строительства подозревается в халатности

Компания-подрядчик получила деньги за несуществующий ремонт крыш

Следственным отделом по Макаровскому району СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления капитального строительства Макаровского района. Он подозреваются  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в декабре 2015 года между МУП «Строитель» МО «Макаровский городской округ»  и ООО «Бернизет» был заключен договор подряда на выполнение работ по «Капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов МО «Макаровский городской округ», в том числе разработка проектной документации.

С 14 по 25 декабря 2015 года на подозреваемого временно было возложено исполнение обязанностей директора МБУ «УКС». Нарушение договора подряда и должностной инструкции, подозреваемый лично приемку выполненных работ по договору не осуществил, и провести контроль выполненных работ никому не поручил. При этом 25 декабря 2015 года подписал акты приемки выполненных работ, в результате чего УКС перевело на расчетный счет МУП «Строитель» денежные средства в размере более 6 миллионов рублей.

Согласно осмотру места происшествия от 22 декабря 2016 года, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по указанному договору подряда до настоящего времени не выполнены, в связи с чем бюджету муниципального образования «Макаровский городской округ» причинен ущерб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:00 0
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Макаровский район
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:17
клоуны, столько контролеров, а только сейчас заметили что с крышами что то не так
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