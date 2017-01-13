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Насмерть забившая пенсионерку жительница Невельска проведет в колонии 9 лет
4vsar.ru

Насмерть забившая пенсионерку жительница Невельска проведет в колонии 9 лет

Она решила, что пожилая женщина спаивает своего соседа

Собранные следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 35-летней жительницы Горнозаводска.  Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир дома № 61а по ул. Советской в Горнозаводске тела 74-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Следствием и судом установлено, что потерпевшая жила одна и, в силу своего возраста, просила соседа сходить в магазин за продуктами и спиртным, за что она ему давала выпить и закусить.

В конце июня мужчина заболел и перестал ходить. 26 июня 2016 года к нему пришли в гости сын со своей сожительницей.

Услышав стук в стенку, последняя решила пойти к соседке и поговорить с ней, что она спаивала отца сожителя, из-за чего тот заболел.

В ходе конфликта женщина стала избивать хозяйку квартиры, затем взяла шнур от электроплиты и пыталась задушить, однако убить пожилую женщину она не смогла. В связи с чем подсудимая взяла железный табурет и нанесла им не менее 6 ударов по голове потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором Невельского городского суда подсудимой назначено наказание 9 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:05 +2
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Комментарии
babaj
Написано вчера, в 16:08
Опасны стали невельские бабы,особенно для старичков...
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+3
Masenkaya
Написано вчера, в 16:13
да в психушку эту живность!
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+2
Забанен администрацией
Написано вчера, в 16:15
....пыталась сохранить семью!
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+2
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 16:16
кто-то за корвалолом и валерьянкой посылает, а кто-то за водкой...
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+2
Мария Денисенко
Написано вчера, в 16:21
9 лет.. гуманный суд
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+6
serega81
Написано вчера, в 19:54
Вряд-ли сама была трезвая,нажралась сивухи и пошла выяснять отношения.Итог-9 лет
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:34
serega81, мало
я б на 15 посадила. Беззащитную 74-летнюю бабку душила - не додушила, табуретом добила
тварь...
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 20:27
Написано: "Услышав стук в стенку, последняя решила пойти к соседке и поговорить с ней, что она спаивала отца сожителя, из-за чего тот заболел."
По меньше надо слушать стуки в стенку... Заболел - вызови скорую помощь...

Соболезнование родным и близким
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 22:11 Отредактированно вчера, в 22:11
Ну вот,а пьяное животное,искалечившее ребенка,его мать и убившее сестренку, через 6 лет выйдет на свободу.
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+4
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