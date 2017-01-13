Насмерть забившая пенсионерку жительница Невельска проведет в колонии 9 лет

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Она решила, что пожилая женщина спаивает своего соседа

Собранные следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 35-летней жительницы Горнозаводска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир дома № 61а по ул. Советской в Горнозаводске тела 74-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Следствием и судом установлено, что потерпевшая жила одна и, в силу своего возраста, просила соседа сходить в магазин за продуктами и спиртным, за что она ему давала выпить и закусить.

В конце июня мужчина заболел и перестал ходить. 26 июня 2016 года к нему пришли в гости сын со своей сожительницей.

Услышав стук в стенку, последняя решила пойти к соседке и поговорить с ней, что она спаивала отца сожителя, из-за чего тот заболел.

В ходе конфликта женщина стала избивать хозяйку квартиры, затем взяла шнур от электроплиты и пыталась задушить, однако убить пожилую женщину она не смогла. В связи с чем подсудимая взяла железный табурет и нанесла им не менее 6 ударов по голове потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором Невельского городского суда подсудимой назначено наказание 9 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.