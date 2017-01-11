Ссора из-за похода в магазин переросла в убийство на Курилах

В Курильский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимации Южно-Курильской ЦРБ скончался 38-летний житель Южно-Курильска, поступивший в это медицинское учреждение с ножевыми ранениями.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержана ранее судимая за аналогичное преступление 35-летняя сожительница потерпевшего. В отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший в течение недели употреблял спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избивал сожительницу.

Вечером 5 января, когда мужчина отсутствовал дома, женщина пошла в магазин. Вернувшись, она обнаружила дома сожителя, который стал возмущаться по поводу того, что она его не дождалась и пошла в магазин. Сожители поссорились, мужчина ударил женщину кулаком по лицу. Не выдержав такого отношения, женщина схватила нож и нанесла им не менее трех ударов в область правового подреберья и голову.

Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу, где он через непродолжительное время от полученных ножевых ранений скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.