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Сотни тысяч рублей выплатят сахалинские капитаны трех африканских судов за незаконный лов краба

Сотни тысяч рублей выплатят сахалинские капитаны трех африканских судов за незаконный лов краба

Нелегальный промысел они вели у берегов Камчатки

Камчатские пограничники в прошлом году задержали три иностранных судна под флагами африканских государств, которыми управляли сахалинские капитаны.

Капитаны (граждане РФ) получили условные сроки наказания и оштрафованы, иностранные судовладельцы должны возместить причиненный экологический ущерб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления УФСБ по Восточному Арктическому району.

"В 2016 году пограничники пресекли деятельность трёх судов, промышлявших под так называемыми "удобными" флагами. На рыболовных шхунах "Авант" и "Фаст" под флагами Республики Того находилось более 60 тонн живого камчатского краба без документов. После пересчёта нелегальный улов вернули в среду обитания", - говорится в сообщении.

В отношении капитанов, проживающих на Сахалине, уже состоялись обвинительные приговоры - им назначены условные сроки лишения свободы, запрет в течение двух лет занимать капитанские должности и штрафы 100 тыс. и 200 тыс. рублей. Суд также удовлетворил иски природоохранного прокурора о взыскании с компаний-судовладельцев более 15 млн руб. в виде компенсации экологического ущерба.

Аналогичное наказание за браконьерство краба получил еще один сахалинский капитан шхуны "Велес" под флагом Сьера-Леоне, он оштрафован на 250 тыс. руб. Более 15,5 тыс. особей камчатского краба, незаконно находившихся в трюме "Велеса", выпустили в море. Иностранному судовладельцу придётся возместить ущерб, причинённый водным биоресурсам в размере более 6,5 млн руб.

Пресс-служба отмечает, что пограничники неоднократно призывали законопослушных дальневосточных рыбаков подключиться к совместной борьбе с незаконным промыслом краба и информировать дежурные службы погрануправления в случаях обнаружения в российском море судов, называемых "подфлажниками". Но рыбаки поддерживали эту инициативу на словах, а "на деле ни одного сообщения от них о встречах с "летучими голландцами" за последние несколько лет не поступило", сообщили в ведомстве.

сегодня, в 16:21 0
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:35
"сахалинские капитаны трех африканских судов"
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:43
- А теперь давайте с нашим эфиопским футболистом поговорим.
- Я русский!
- Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
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