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Машины по поддельным документам продавали сахалинцам хабаровские мошенники

Машины по поддельным документам продавали сахалинцам хабаровские мошенники

Всего за несколько месяцев подельники сбыли жителям Дальнего Востока 27 иномарок на 12 миллионов рублей

Машины по поддельным документам продавали сахалинцам хабаровские мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в дальневосточной столице направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, совершённых организованной группой, занимавшейся продажей неликвидных автомобилей.

За несколько месяцев подельники сбыли жителям Дальнего Востока 27 иномарок общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

В декабре 2015 года в хабаровскую полицию обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестные обманули ее, продав ей автомобиль за 430 тысяч рублей по поддельным документам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали организованную группу, причастную к совершению 27 аналогичных эпизодов. В ее состав вошли трое хабаровчан.

Организатором группы выступил безработный 33-летний хабаровчанин. Мужчина категорически не хотел работать легально, зарабатывал криминальным способом. Он разработал схему продажи нелегальных автомобилей. Подозреваемый приобретал иномарки, привезённые из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал паспорт транспортного средства, подавал объявление о продаже автомобиля на интернет-сайт.

К совершению преступлений он привлек двоих своих приятелей 22 и 30 лет, закупал им средства связи и подбирал подходящие автомобили. Кроме того, именно организатор распределил роли для каждого из участников, выплачивал им денежное вознаграждение и решал, какие машины они будут продавать.

Все подельники соблюдали строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц.

В ходе спланированной операции все трое подельников были задержаны стражами правопорядка. Предварительным следствием установлена причастность фигурантов к совершению двадцати семи эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей. Общий ущерб потерпевших составил более 12 миллионов рублей. Также в ходе следствия был проведен комплекс различных экспертиз, подтверждающих причастность подозреваемых к совершению преступлений.

Потерпевшими в этом уголовном деле фигурируют жители Сахалинской области, Еврейской Автономной области и Хабаровского края.

Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодека Российской Федерации «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вынесения приговора обвиняемые будут находиться под арестом.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 0
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 15:32
Во времена, наступили , машина из Японии уже криминал.
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0
Hana
Написано сегодня, в 15:46
Я так понял они продавали "распил" под существующие авто.Или они номера переделывали.в чем афера не могу понять,или подделка документов? Тогда как Гибдд проходило? В чем криминал так и не понял.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:25
"Сколько работы Лаврэнтию.."
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