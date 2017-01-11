Всего за несколько месяцев подельники сбыли жителям Дальнего Востока 27 иномарок на 12 миллионов рублей

Машины по поддельным документам продавали сахалинцам хабаровские мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в дальневосточной столице направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, совершённых организованной группой, занимавшейся продажей неликвидных автомобилей.

За несколько месяцев подельники сбыли жителям Дальнего Востока 27 иномарок общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

В декабре 2015 года в хабаровскую полицию обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестные обманули ее, продав ей автомобиль за 430 тысяч рублей по поддельным документам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали организованную группу, причастную к совершению 27 аналогичных эпизодов. В ее состав вошли трое хабаровчан.

Организатором группы выступил безработный 33-летний хабаровчанин. Мужчина категорически не хотел работать легально, зарабатывал криминальным способом. Он разработал схему продажи нелегальных автомобилей. Подозреваемый приобретал иномарки, привезённые из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал паспорт транспортного средства, подавал объявление о продаже автомобиля на интернет-сайт.

К совершению преступлений он привлек двоих своих приятелей 22 и 30 лет, закупал им средства связи и подбирал подходящие автомобили. Кроме того, именно организатор распределил роли для каждого из участников, выплачивал им денежное вознаграждение и решал, какие машины они будут продавать.

Все подельники соблюдали строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц.

В ходе спланированной операции все трое подельников были задержаны стражами правопорядка. Предварительным следствием установлена причастность фигурантов к совершению двадцати семи эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей. Общий ущерб потерпевших составил более 12 миллионов рублей. Также в ходе следствия был проведен комплекс различных экспертиз, подтверждающих причастность подозреваемых к совершению преступлений.

Потерпевшими в этом уголовном деле фигурируют жители Сахалинской области, Еврейской Автономной области и Хабаровского края.

Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодека Российской Федерации «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вынесения приговора обвиняемые будут находиться под арестом.