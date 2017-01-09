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Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Arnapress.kz

Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи

14 января в 05:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на балконе  одной из квартир дома № 21 по ул. Емельянова областного центра обнаружено тело 32-летней хозяйки квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:46 +1
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Событие
суицидсамоубийство
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 18:53
Куда мир катиться?
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 18:55
serega81, а то раньше суицидников не было.
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+2
Reader
Написано сегодня, в 18:58
Молодая совсем
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+8
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:00 Отредактированно сегодня, в 19:12
Что-то слишком много стало всего этого....Соболезнования родным и близким..
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+5
Crysis
Написано сегодня, в 19:18
самоубийств как и аварий на дорогах и впрямь что-то стало пугающе до хрена
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+4
Lera-Lera
Написано сегодня, в 19:32
какой кошмар
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:45
Ужасно это все...
Столько молодых уходят из жизни...
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+7
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 19:56
Ну и что кому доказала. Наверняка по пьяне. Хоть бы детей маленьких не было.
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−3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 20:33
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, ну почему такие нападки? По пьяни,нет. К чему эти догадки вслух?Держи их при себе.
Жалко девочку,соболезнования родным.
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+8
Online
Оля Нагаева Online
Написано сегодня, в 20:36
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, ну почему по пьяни-то сразу?(( Может у нее стресс был или депрессия? У людей разный психотип, два человека в одном и том же случае могут поступить совсем по-разному! Вспомни хотя бы притчу про лягушек и молоко...
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 20:39
Оля Нагаева, Я не утверждаю. Просто чаще это происходит именно так. Но конечно всё может быть.
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0
Еще 3 комментария
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