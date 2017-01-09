Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома

Arnapress.kz

14 января в 05:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на балконе одной из квартир дома № 21 по ул. Емельянова областного центра обнаружено тело 32-летней хозяйки квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.