Трое взрослых и 5-летний ребенок пострадали при аварии на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков

gazeta.ru

14 января в 17:00 55 – летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf, двигалась в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на 13 км, по предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Hilux Surf и 3 пассажира автомобиля Toyota Corolla, в том числе 5 – летний ребенок, получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.