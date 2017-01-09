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Трое взрослых и 5-летний ребенок пострадали при аварии на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков
gazeta.ru

Трое взрослых и 5-летний ребенок пострадали при аварии на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков

Столкнулись Toyota Hilux Surf и Toyota Corolla

14 января в 17:00 55 – летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf, двигалась в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на 13 км, по предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Hilux Surf и 3 пассажира автомобиля Toyota Corolla, в том числе 5 – летний ребенок, получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:27 +2
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Комментарии
ALEXSEY
Написано сегодня, в 12:32
Маршрутка чтоли?
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0
DashaA
Написано сегодня, в 13:38
ALEXSEY, вы только заголовок прочли? В статье всё написано.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:54


Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:24
Куда так спешила.
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0
Arcadyevvna
Написано сегодня, в 13:48
Устроила людям денек!
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:50
ну не торопитесь вы! пострадавшим поправки.
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0
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