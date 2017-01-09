видео очевидцев
Рейсовый автобус и автомобиль такси столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Комсомольской
ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 12:20 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской, в районе Воскресенского кафедрального собора. Там столкнулись Hyundai, работающий в режиме такси и автобус, перевозящий пассажиров по маршруту №7.
Люди в аварии не пострадали.
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 13:53
Таксист конечно виноват, но он не виноват.
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natalka
Написано сегодня, в 15:06
Что то такси в последнее время очень часто попадают в сводки дтп.
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crazydriver144
Написано сегодня, в 15:09
natalka, да они с завидной частотой всегда попадали в сводки!
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