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Рейсовый автобус и автомобиль такси столкнулись в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Рейсовый автобус и автомобиль такси столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Комсомольской

ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 12:20 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской, в районе Воскресенского кафедрального собора. Там столкнулись Hyundai, работающий в режиме такси и автобус, перевозящий пассажиров по маршруту №7. 

Люди в аварии не пострадали. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:13 +1
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 13:53
Таксист конечно виноват, но он не виноват.
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+1
natalka
Написано сегодня, в 15:06
Что то такси в последнее время очень часто попадают в сводки дтп.
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crazydriver144
Написано сегодня, в 15:09
natalka, да они с завидной частотой всегда попадали в сводки!
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