Рейсовый автобус и автомобиль такси столкнулись в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 12:20 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской, в районе Воскресенского кафедрального собора. Там столкнулись Hyundai, работающий в режиме такси и автобус, перевозящий пассажиров по маршруту №7.

Люди в аварии не пострадали.