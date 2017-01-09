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Инспекторы ДПС задержали сахалинцев с наркотиками в автомобилях
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Инспекторы ДПС задержали сахалинцев с наркотиками в автомобилях

По выявленным случаям проводятся проверки

14 января в 9:00 инспекторами СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области по улице Ленина в областном центре был остановлен автомобиль марки «Toyota Mark II», под управлением 20–летнего молодого человека. При проверке документов у инспекторов ДПС возникло подозрение, что данный гражданин находится в состоянии наркотического опьянения, речь его была замедленна, он путался в ответах. В связи с чем, было принято решение о досмотре транспортного средства.

В ходе досмотра была обнаружена и изъята пластиковая бутылка с остатками вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

15 января в 23:35, инспекторы ДПС на 200 км автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» остановили автомобиль «Mitsubishi Fuso», которым управлял 45-летний мужчина. В автомобиле также находился 32-летний пассажир. При проверке документов и разговоре с сотрудниками полиции, пассажир иномарки вел себя взволновано. Было принято решение о досмотре данного гражданина. В результате проверки в cумке был обнаружен бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла.

Также 15 января в 21:15, инспекторами ДПС на 21 км автодороги «Южно – Сахалинск – Оха» был остановлен автомобиль «Hyundai Solaris». За рулем иномарки находился 23-летний молодой человек. Кроме водителя, в автомобиле находилось два пассажира, которые при виде сотрудников полиции стали заметно нервничать, чем вызвали подозрение о возможной перевозке запрещенных веществ или предметов. В ходе досмотра, под передним пассажирским сиденьем был обнаружен черный полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Данное вещество было изъято и направлено на исследование.

По данным фактам проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:04 +1
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Комментарии
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 13:17
Инспекторы с наркотиками в автомобилях задержали сахалинцев))
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:27
Clint_EASTwood, задержали чисто поржать
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+3
makssmit
Написано сегодня, в 13:20
Да, идиоты.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 13:26
Респект.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:54
Вывод?..
Не надо нервничать,узбагойзя!)))
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:21
Ща ребятам лет по 7 впаяют...
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0
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