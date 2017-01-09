Инспекторы ДПС задержали сахалинцев с наркотиками в автомобилях

14 января в 9:00 инспекторами СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области по улице Ленина в областном центре был остановлен автомобиль марки «Toyota Mark II», под управлением 20–летнего молодого человека. При проверке документов у инспекторов ДПС возникло подозрение, что данный гражданин находится в состоянии наркотического опьянения, речь его была замедленна, он путался в ответах. В связи с чем, было принято решение о досмотре транспортного средства.

В ходе досмотра была обнаружена и изъята пластиковая бутылка с остатками вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

15 января в 23:35, инспекторы ДПС на 200 км автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» остановили автомобиль «Mitsubishi Fuso», которым управлял 45-летний мужчина. В автомобиле также находился 32-летний пассажир. При проверке документов и разговоре с сотрудниками полиции, пассажир иномарки вел себя взволновано. Было принято решение о досмотре данного гражданина. В результате проверки в cумке был обнаружен бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла.

Также 15 января в 21:15, инспекторами ДПС на 21 км автодороги «Южно – Сахалинск – Оха» был остановлен автомобиль «Hyundai Solaris». За рулем иномарки находился 23-летний молодой человек. Кроме водителя, в автомобиле находилось два пассажира, которые при виде сотрудников полиции стали заметно нервничать, чем вызвали подозрение о возможной перевозке запрещенных веществ или предметов. В ходе досмотра, под передним пассажирским сиденьем был обнаружен черный полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Данное вещество было изъято и направлено на исследование.

По данным фактам проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.