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Экс-начальник вневедомственной охраны в Холмске осужден на два года условно
newsroom.kh.ua

Экс-начальник вневедомственной охраны в Холмске осужден на два года условно

Учреждение незаконно охраняло торговые точки, взамен на канцтовары и мебель

Холмский суд признал бывшего начальника пункта централизованной охраны Отдела вневедомственной охраны по Холмскому городскому округу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). 

Суд установил, что с января 2009 по май 2016 подсудимый незаконно получил от индивидуальных предпринимателей денежные средства, а также имущество в виде офисной мебели, канцелярских товаров, автомобильных запчастей, и иных материальных благ на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В замен мужчина оказывал услуги охраны торговых точек без оформления договоров, чем причинил государству имущественный вред на сумму свыше 5 миллионов рублей. 

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 3 месяца. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:37 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:51
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:05 Отредактированно сегодня, в 13:06
Даже знаю, почему он это делал. Потому что в системе денег на эти нужды не выделяют. Или выделяют, но получить их невозможно. Ну, подогрел родной отдел... И себя не забыл, без этого никак. А поскольку все тянулось больше 7-ми лет, то что-то и наверх подогревало, чтоб глаза закрывали, вполне вероятно. Недоказуемо, правда. Интересно, почему его слили?
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:47
НюНик_просто_Анна, истину глаголите!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:50
НюНик_просто_Анна, Мир не без " добрых людей" . Кто нибудь бумажку написал, и стало достаточно.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:20
"Расстрэлять."
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:44
ооо, вот это да...
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 13:48
Даже предположить не мог что ОВО это фирма.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:52
vladsakh, договора на охрану, все дела.
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 13:56
НюНик_просто_Анна, Такт то да. Но без мебели и канцтоваров отдел бы остался.
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 14:10
Да... В нашей стране инициатива наказуема... "Хочешь жить - умей вертеться". Видать где-то не докрутился.
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+2
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