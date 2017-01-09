Экс-начальник вневедомственной охраны в Холмске осужден на два года условно

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Холмский суд признал бывшего начальника пункта централизованной охраны Отдела вневедомственной охраны по Холмскому городскому округу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Суд установил, что с января 2009 по май 2016 подсудимый незаконно получил от индивидуальных предпринимателей денежные средства, а также имущество в виде офисной мебели, канцелярских товаров, автомобильных запчастей, и иных материальных благ на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В замен мужчина оказывал услуги охраны торговых точек без оформления договоров, чем причинил государству имущественный вред на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 3 месяца. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.