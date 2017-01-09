фото очевидцев
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на улице Железнодорожной
ДТП произошло сегодня, 14 января в 14:30 в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной, в районе комплекса "Вианор". Там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser Prado.
В результате столкновения внедорожник опрокинулся, седан частично оказался под ним.
По предварительной информации, в аварии пострадал мужчина из Prado и ребенок из автомобиля Toyota Corolla.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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