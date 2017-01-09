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Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на улице Железнодорожной

ДТП произошло сегодня, 14 января в 14:30 в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной, в районе комплекса "Вианор". Там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser Prado.

В результате столкновения внедорожник опрокинулся, седан частично оказался под ним.

По предварительной информации, в аварии пострадал мужчина из  Prado и ребенок из автомобиля  Toyota Corolla.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 1
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 2
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 3
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 4
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 5
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 6
ДТП на улице Железнодорожной, Фото: 7
ДТП на улице Железнодорожной
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:42 +2
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Комментарии
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 15:48
Ну ёлки палки
скорейшей поправки пострадавшим
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:50
Интересно, интересно, как так умудрились... скорость???
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+2
Reader
Написано сегодня, в 17:54
Masenkaya, липучка
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0
Vladis
Написано сегодня, в 16:08
Елы палы ! Сколько аварий происходит ???? Выздоровления пострадавшим !!!!!!!!
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:03

Скорейшего выздоровления пострадавшим
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:57
Люди,куда вы спешите???
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0
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