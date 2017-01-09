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В Александровске-Сахалинском бомж зарезал приятеля за оскорбления
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В Александровске-Сахалинском бомж зарезал приятеля за оскорбления

Мужчины поссорились во время пьянки на заброшенной даче

В следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на территории бывшего военного городка, на заброшенной даче по улице Солдатской, обнаружено тело 51-летнего мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 52-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 января потерпевший с алкоголем пришел в гости к подозреваемому. В ходе распития гость, находясь в сильном алкогольном опьянении, обматерил хозяина дома, тогда последний взял кухонный нож и нанес им 2 удара в область живота и грудной клетки потерпевшего. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:38 +2
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 09:43
Ну теперь и с жильем определился ! Там покормят , помоют и спать уложат ... Как то так , " идиота кусог " .....
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0
Vladis
Написано сегодня, в 09:44
И опять же , какое интересное словосочетание - " бомж зарезал приятеля " ....
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:47
деградируют люди...
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:08
Добрый человек, Для этого все и делается, чтоб в истории не писали, как раньше на каторге работали...
Все происходит цивилизованно...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:14
VULKAN,
естественный отбор...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:47
Добрый человек, Искусственно созданный...
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0
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 10:21
Блин... Я уже боюсь мимо этих бомжиков проходить на улице. Им ведь совершенно нечего терять
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