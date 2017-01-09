В Александровске-Сахалинском бомж зарезал приятеля за оскорбления

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В следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на территории бывшего военного городка, на заброшенной даче по улице Солдатской, обнаружено тело 51-летнего мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 52-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 января потерпевший с алкоголем пришел в гости к подозреваемому. В ходе распития гость, находясь в сильном алкогольном опьянении, обматерил хозяина дома, тогда последний взял кухонный нож и нанес им 2 удара в область живота и грудной клетки потерпевшего. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.