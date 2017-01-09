новости
новости
Регистрация
Танкер "Эгвекинот" потерял ход у берегов Сахалина
автор фото IgorGl

Танкер "Эгвекинот" потерял ход у берегов Сахалина

На винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти

13 января примерно в 19:45 в заливе Анива потерял ход танкер "Эгвекинот"  (порт приписки Владивосток) - на винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти.

Как стало известно astv.ru, в настоящее время спасательное судно "Рубин" буксирует танкер в бухту Морж. Там с помощью водолазов планируется освободить винт от намотки. 

Загрязнения окружающей среды нет. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:11 +2
Другие статьи по темам
Место
Анивский район
Прочее
танкер
Популярное на ASTV
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Сахалинка, утопившая приемную дочь, проведет в колонии 13 лет
Сахалинка, утопившая приемную дочь, проведет в колонии 13 лет
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
На выходных в Сахалинской области ожидаются метели
На выходных в Сахалинской области ожидаются метели

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 14:19
Там полно этого дерьма.
Ответить
+4
makssmit
Написано сегодня, в 16:14
Reader, Было дело, также наматывали и ни раз.
Ответить
+3
ALEXSEY
Написано сегодня, в 14:35
О, Рубин, я на нём работал
Ответить
+3
makssmit
Написано сегодня, в 16:14
ALEXSEY, Я, также знаю эти суда : Эгвекинот и Рубин.
Ответить
+2
Korennoy
Написано сегодня, в 17:03
ALEXSEY, я был проездом как то раз. Запомнился холодильник с навесным замком на камбузе ))) и куча ретро оборудования на мостике.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru