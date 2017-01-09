Танкер "Эгвекинот" потерял ход у берегов Сахалина

автор фото IgorGl

На винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти

13 января примерно в 19:45 в заливе Анива потерял ход танкер "Эгвекинот" (порт приписки Владивосток) - на винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти.

Как стало известно astv.ru, в настоящее время спасательное судно "Рубин" буксирует танкер в бухту Морж. Там с помощью водолазов планируется освободить винт от намотки.

Загрязнения окружающей среды нет. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.