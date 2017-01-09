автор фото IgorGl
Танкер "Эгвекинот" потерял ход у берегов Сахалина
На винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти
13 января примерно в 19:45 в заливе Анива потерял ход танкер "Эгвекинот" (порт приписки Владивосток) - на винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти.
Как стало известно astv.ru, в настоящее время спасательное судно "Рубин" буксирует танкер в бухту Морж. Там с помощью водолазов планируется освободить винт от намотки.
Загрязнения окружающей среды нет. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 14:19
Там полно этого дерьма.
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+4
makssmit
Написано сегодня, в 16:14
Reader, Было дело, также наматывали и ни раз.
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+3
ALEXSEY
Написано сегодня, в 14:35
О, Рубин, я на нём работал
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+3
makssmit
Написано сегодня, в 16:14
ALEXSEY, Я, также знаю эти суда : Эгвекинот и Рубин.
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 17:03
ALEXSEY, я был проездом как то раз. Запомнился холодильник с навесным замком на камбузе ))) и куча ретро оборудования на мостике.
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0