Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Автомобилисты жалуются на скользкие дороги
Сразу несколько аварий произошли сегодня, 14 января около 4 часов дня в Южно-Сахалинске и пригороде.
Южнее Хомутово вылетел в кювет автомобиль Toyota Hilux Surf с прицепом, в котором находился снегодход. В пяти метрах от него - еще один внедорожник.
Возле Хомутово столкнулись Toyota Sprinter, Lexus, Toyota Hiace и Toyota Corolla.
У "Сити Молла" в аварию попали Honda Fit и Toyota.
Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Железнодорожной и Деповской.
В районе "Генерала" оказались в кювете два автомобиля, один из них перевернулся.
Иноформация о пострадавших уточняется.
Напомним, ранее взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске. ДТП произошло на улице Железнодорожной.
Внимательнее на дорогах... Крепче за баранку держитесь... Мобильники в сторону...