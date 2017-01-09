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Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
фото очевидцев

Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде

Автомобилисты жалуются на скользкие дороги

Сразу несколько аварий произошли сегодня, 14 января около 4 часов дня в  Южно-Сахалинске и пригороде.

Южнее Хомутово вылетел в кювет автомобиль  Toyota Hilux Surf с прицепом, в котором находился снегодход. В пяти метрах от него - еще один внедорожник.

Возле Хомутово столкнулись Toyota Sprinter, Lexus, Toyota Hiace и Toyota Corolla. 

У "Сити Молла" в аварию попали Honda Fit  и  Toyota. 

Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Железнодорожной и Деповской.

В районе "Генерала" оказались в кювете два автомобиля, один из них перевернулся.

Иноформация о пострадавших уточняется. 

Напомним, ранее взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске. ДТП произошло на улице Железнодорожной.

 

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Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 1
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 2
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 3
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 4
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 5
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 6
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 7
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 8
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 9
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 10
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 11
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде, Фото: 12
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Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:28 +3
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 16:46
На самом деле очень много ДТП !!!! Народ , не спешите ! Давайте потихоньку , НАС ВСЕХ ЖДУТ ДОМА !!!!!!!!! Удачи на дорогах !!!
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+6
EXCLUSIVE
Написано сегодня, в 16:52
После поста
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:55
СтароНовогодний замес. Всем кто пострадал скорейшего выздоровления.
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 17:11
Аварий сегодня очень много то что я сегодня видел их очень много.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:14
Всем пострадавшим выздоровления


Внимательнее на дорогах... Крепче за баранку держитесь... Мобильники в сторону...
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+4
Nadezhda_Sergeevna
Написано сегодня, в 18:18
Из года в год одно и тоже - только стоит выпасть снегу сразу начинают биться... Ни чему народ не учиться. Надо же трезво оценивать фактическую обстановку на дорогах. Будте внимательней.
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0
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