Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде

фото очевидцев

Сразу несколько аварий произошли сегодня, 14 января около 4 часов дня в Южно-Сахалинске и пригороде.

Южнее Хомутово вылетел в кювет автомобиль Toyota Hilux Surf с прицепом, в котором находился снегодход. В пяти метрах от него - еще один внедорожник.

Возле Хомутово столкнулись Toyota Sprinter, Lexus, Toyota Hiace и Toyota Corolla.

У "Сити Молла" в аварию попали Honda Fit и Toyota.

Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Железнодорожной и Деповской.

В районе "Генерала" оказались в кювете два автомобиля, один из них перевернулся.

Иноформация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске. ДТП произошло на улице Железнодорожной.