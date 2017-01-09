При пожаре в Смирныховском районе погиб пенсионер

1 января в следственный отдел по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в при тушении горящего дома по улице Чапаева в селе Первомайск обнаружено тело 68-летнего хозяина дома.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.