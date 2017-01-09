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При пожаре в Смирныховском районе погиб пенсионер

При пожаре в Смирныховском районе погиб пенсионер

Огонь вспыхнул в Первомайске

1 января в следственный отдел по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в при тушении горящего дома по улице Чапаева в селе Первомайск обнаружено тело 68-летнего хозяина дома.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:15 +2
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:01
Написано: "В настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.".

Сегодня 14 января 2017, а сообщение поступило 1 января 2017...
Что до сих пор не установлены причины возгорания?

Соболезнование родным и близким
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+2
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 10:25
VULKAN, так праздники ведь, отдыхали наверное
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:50
WARR777, Оперативные тоже?
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0
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 11:09
VULKAN, Ну судя по всему не такие уж они и оперативные
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+1
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