При пожаре в Смирныховском районе погиб пенсионер
Огонь вспыхнул в Первомайске
1 января в следственный отдел по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в при тушении горящего дома по улице Чапаева в селе Первомайск обнаружено тело 68-летнего хозяина дома.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен на исследование в морг.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Сегодня 14 января 2017, а сообщение поступило 1 января 2017...
Что до сих пор не установлены причины возгорания?
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