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Жители многоэтажки в Южно-Сахалинске пережидали пожар на балконах
фото очевидцев

Жители многоэтажки в Южно-Сахалинске пережидали пожар на балконах

На лестничной площадке загорелось кресло

Вчера вечером, 13 января произошел пожар в двенадцатиэтажном жилом доме на проспекте Мира, 121 в Южно-Сахалинске.
 
По словам местных жителей, на шестом этаже на лестничной площадке загорелось кресло. Подъезд окутал едкий дым, он начал проникать в квартиры. Чтобы не задохнуться, люди вышли на балконы.
 
Как сообщили astv.ru  в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы областного центра в 17.40. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 17:41.
 
Пожар был локализован в 18:49, а в 18:58 полностью ликвидирован.
 
Огонб тушили три автоцистерны и 9 пожарных.
 
Люди не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.
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Пожар Мира, 121, Фото: 1
Пожар Мира, 121, Фото: 2
Пожар Мира, 121, Фото: 3
Пожар Мира, 121
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:07 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:08
три автоцистерны и 9 пожарных одно кресло
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 10:12
TROL,
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0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 10:20
Танюш, надо исправить 13 января на 12-е
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:22
вчера было 12 января.
"Огонб" исправьте)
А пожарные как обычно за углом были)))
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0
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