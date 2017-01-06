Жители многоэтажки в Южно-Сахалинске пережидали пожар на балконах

фото очевидцев

Вчера вечером, 13 января произошел пожар в двенадцатиэтажном жилом доме на проспекте Мира, 121 в Южно-Сахалинске.

По словам местных жителей, на шестом этаже на лестничной площадке загорелось кресло. Подъезд окутал едкий дым, он начал проникать в квартиры. Чтобы не задохнуться, люди вышли на балконы.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы областного центра в 17.40. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 17:41.

Пожар был локализован в 18:49, а в 18:58 полностью ликвидирован.

Огонб тушили три автоцистерны и 9 пожарных.

Люди не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.