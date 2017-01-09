видео очевидцев
Внедорожник и грузовик столкнулись в Анивском районе
Авария произошла днем 13 января
ДТП произошло сегодня днем, 13 января в Анивском районе недалеко от села Высокое. Там столкнулись внедорожник и грузовик
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком.
Машины получили механические повреждения. Водитель внедорожника пострадал незначительно - он получил ушибы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Галерея
3 ДТП Анива
Другие статьи по темам
Место
пострадавшему поправки и соблюдать скоростной режим.