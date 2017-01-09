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Внедорожник и грузовик столкнулись в Анивском районе
видео очевидцев

Внедорожник и грузовик столкнулись в Анивском районе

Авария произошла днем 13 января

ДТП произошло сегодня днем, 13 января в Анивском районе недалеко от села Высокое. Там столкнулись внедорожник и грузовик

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком.

Машины получили механические повреждения. Водитель внедорожника пострадал незначительно - он получил ушибы. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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ДТП Анива, Фото: 1
ДТП Анива, Фото: 2
ДТП Анива, Фото: 3
ДТП Анива
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:22 +2
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 15:31
Интересно чел всегда снимает телефоном,а потом спрашивает:"Авария что ли?"
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 15:43
Пятница 13 .
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+2
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:21
vladsakh, аварии происходят каждый день,не только в пятницу 13-го.И не только в високосный год.
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:55
вот прям подготовился к съемке заранее)))
пострадавшему поправки и соблюдать скоростной режим.
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0
924188
Написано сегодня, в 16:59
Мне на эту сотку предлагали поменяться.
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0
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