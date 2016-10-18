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Пропавший в Петропавловском сахалинец найден мертвым

Пропавший в Петропавловском сахалинец найден мертвым

Он ушел из дома в середине октября и не вернулся

В Аниве найден мертвым пропавший в середине октября житель Петропавловского.

По словам местных жителей, тело обнаружили рабочие, которые на экскаваторе копали траншею. Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не было.

Напомним, полиция Анивского района разыскивала пропавшего 43-летнего Татаренко Станислава Леонидовича. 13 октября мужчина вышел из своего дома в селе Петропавловском и не вернулся.

Следственным отделом по Анивскому району было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:25 +3
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:35
Соболезнования родным
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+1
Karina_Fox
Написано сегодня, в 14:44
Соболезнования родным и близким...
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+1
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:22
Лучше бы,конечно живым нашли.Но теперь хоть похоронить смогут по-человечески.
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