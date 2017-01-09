Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали двоих жителей Корсаковского района, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщает, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что на протяжении последних нескольких месяцев мужчины 1988 и 1957 годов рождения сбывали гашишное масло жителям Южно-Сахалинска и Корсакова.

С 11 на 12 января злоумышленники были задержаны с поличным при очередной попытке сбыта запрещенного к обороту вещества трем сахалинцам.

В бардачке автомобиля, принадлежавшего подозреваемым, полицейские обнаружили коробку из-под сока, в которой были спрятаны 7 шприцов, наполненных веществом растительного происхождения, которое, как подтвердила экспертиза, является гашишным маслом.

При досмотре самих подозреваемых и их клиентов, полицейские также обнаружили в карманах одежды идентичные свертки (всего 12 штук) со смесью табака и гашишного масла.

Всего правоохранителями было изъято более 140 грамм наркотического средства, что является особо крупным размером.

По фактам сбыта, приобретения и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 3 и 4 статьи 228 УК РФ. 28-летний подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении его подельника и задержанных за незаконное приобретение наркотических средств граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.