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Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция

Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция

Возбуждены уголовные дела

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали двоих жителей Корсаковского района, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщает, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что на протяжении последних нескольких месяцев мужчины 1988 и 1957 годов рождения сбывали гашишное масло жителям Южно-Сахалинска и Корсакова.

С 11 на 12 января злоумышленники были задержаны с поличным при очередной попытке сбыта запрещенного к обороту вещества трем сахалинцам.

В бардачке автомобиля, принадлежавшего подозреваемым, полицейские обнаружили коробку из-под сока, в которой были спрятаны 7 шприцов, наполненных веществом растительного происхождения, которое, как подтвердила экспертиза, является гашишным маслом.

При досмотре самих подозреваемых и их клиентов, полицейские также обнаружили в карманах одежды идентичные свертки (всего 12 штук) со смесью табака и гашишного масла.

Всего правоохранителями было изъято более 140 грамм наркотического средства, что является особо крупным размером.

По фактам сбыта, приобретения и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 3 и 4 статьи 228 УК РФ. 28-летний подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении его подельника и задержанных за незаконное приобретение наркотических средств граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Подозреваемых в торговле наркотиками жителей Корсакова задержала полиция
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:05 +2
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 14:08 Отредактированно сегодня, в 14:10
За особо крупный много дадут......легкие деньги к хорошему не приводят.Да и молодежи нашей пора спортом занятся,а не курить.
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+3
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:32
Запрещен в стране каннабис - люди курят спайсы, которые не определяются анализами, бухают и дуреют настолько, что вырезают сердце детям. А ганжа, разрешенная во многих странах - под запретом. Я ни на что не намекаю, но...
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+2
Hasen
Написано сегодня, в 14:56
Clint_EASTwood, но низя...
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:59
Hasen, аха:)
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0
russkiy
Написано сегодня, в 15:21
И до вас эта хрень добралась..........
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 15:40
Теперь будут банковать на зоне чаем.
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+1
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