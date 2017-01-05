Житель Холмска украл валюту и купил машину

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10 января в полицию Холмска обратилась 39-летняя жительница райцентра. Женщина заявила, что у нее из дома были похищены 144 тысячи японских йен и 100 долларов США. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска холмской полиции по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний холмчанин, который сознался в совершении преступления.

Выяснилось, что на протяжении нескольких дней сын заявительницы в компании знакомых отмечал у себя дома новогодние праздники. Среди гостей находился и подозреваемый. Молодой человек нашел в шкафу деньги и украл их. Он обменял валюту на рубли, а затем купил иномарку. Автомобиль полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.