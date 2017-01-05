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Житель Холмска украл валюту и купил машину
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Житель Холмска украл валюту и купил машину

Автомобиль полицейские изъяли

10 января в полицию Холмска обратилась 39-летняя жительница райцентра. Женщина заявила, что у нее из дома были похищены 144 тысячи японских йен и 100 долларов США.  Сумма причиненного заявительнице ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска холмской полиции по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний холмчанин, который сознался в совершении преступления.

Выяснилось, что на протяжении нескольких дней сын заявительницы в компании знакомых отмечал у себя дома новогодние праздники. Среди гостей находился и подозреваемый. Молодой человек нашел в шкафу деньги и украл их. Он обменял валюту на рубли, а затем купил иномарку. Автомобиль полицейские изъяли. 

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:59 +3
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 13:12
Вообще дурачок
покатался денек,теперь посидеть придется
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+3
makssmit
Написано сегодня, в 13:12
Дела, однако то.
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:14
Дебил блин!
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0
Vladis
Написано сегодня, в 13:18
Что за тачка за 90 рублей ?????
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+5
Reader
Написано сегодня, в 13:27
Vladis, ведро на колесах квадратных
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 14:32
Vladis, Тоже хотела бы знать ответ на этот вопрос...
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 15:18
Reader, Точно !!!!
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+1
Еще 6 комментариев
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 13:19
Всё, вышел сынок из доверия мамы...
Больше не у болтает маму на вечеринку с "друзьями"..
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+3
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:09
Подозреваемый уже поди в Деда Мороза поверил?
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 15:14
В 21 год уже бы бестолковкой пора бы начинать думать что делаешь, и чем может закончится.
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+3
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