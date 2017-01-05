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Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе

Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе

Ложные сообщения о сборе средств на похороны погибшей женщины появились в соцсетях

В популярных группах мессенджеров и группах в соцсетях Южно-Сахалинска распространяются сообщения сомнительного содержания о добровольном сборе средств на похороны женщины, погибшей 11 января в автокатастрофе в Макаровском районе.
 
Автор сообщения, в котором он призывает "земляков помочь ее горю", представляется матерью одной из погибших женщин и сообщает, что в результате трагедии без мамы осталось трое малолетних детей, ее внуков. Девочки-близняшки 2,5 лет и 6-летний мальчик. Номер телефона, указанный в сообщении - 89241690670. Автор сообщения называет себя - Кустикова Елена Геннадьевна.
 
"Не пройдите мимо моей беды, помогите собрать на похороны кто сколько может", - говорится в сообщении.
 
Между тем, дозвониться на номер, указанный в объявлении, корреспонденту astv.ru не удалось. Он оказался недоступен. Никаких фактов, связывающих погибших в аварии женщин с автором сообщения, установить так же не представилось возможным.
 
Кроме того, как стало известно astv.ru, информация о наличии малолетних детей у погибших женщин не соответствует действительности.
 
Отметим, что сразу после случившейся трагедии губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил областному министерству социальной защиты произвести на этой неделе выплаты семьям погибших в ДТП - до 1 миллиона рублей и пострадавшим - до 200 тысяч рублей.
 
Сахалинцам советуем внимательно относиться к сомнительным сообщениям в интернете, касающихся сбора средств. 
Автор: Иван Федотов, сегодня, в 15:40 +5
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 15:43
Вот уроды.....на чужом горе пытаются нажиться!!!!! В полицию бы.....За мошенничество.
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+17
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:43
Вот твари! нелюди! у людей горе,а они нажиться пытаются! черти!
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+15
max7676
Написано сегодня, в 15:45
Нет слов ...
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+12
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:54
Ну как всегда.
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+7
Mopsik
Написано сегодня, в 16:04
Пиндец...... слов нет, у людей такое горе, а этии нелюлям лишь бы денеггг денеггггг...... фууу гады
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+7
vladsakh
Написано сегодня, в 16:22
Такие уроды всегда были. Кому война, кому мать родна.
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+9
Vladis
Написано сегодня, в 16:24
.... Без комментариев ....
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+4
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 16:27
Номер Мегафон, регистрация Саха Якутия.
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+4
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 16:56 Отредактированно сегодня, в 16:57
Шайтан съел Душу и Сердце у этой Кустиковой...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:09
Ничего святого нет....
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+6
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 17:30
Ранее писали список
Погибшие:

Белоус А.В — водитель скорой помощи
Губриенко Н.В., 1959 года рождения — пациент
Губриенко Л.К. 1940 года рождения — сопровождающая
Иванова Т.Н. 1949 года рождения — пациентка
Обухов А.С. — водитель грузовика
Так у погибшей от природы такого возраста детей быть не может. Куда мир катится.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:18
news777, у семейной пары взрослый внук работает с моим мужем. Какие все же мерзавцы есть на свете, ничего святого у людей... На крови и костях пляшут.
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+3
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 19:54
НюНик_просто_Анна, люди черствеют. Взять тот же Нефтегорск сколько мародеров было, аж жуть.
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0
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 19:56
НюНик_просто_Анна, Точнее их даже людьми назвать стыдно.
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0
Маргарита
Написано сегодня, в 17:47
Дичь пернатая, чтоб тебе эти деньги поперёк горла встали
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+4
Online
Алина Online
Написано сегодня, в 18:03
В голову бы такое никогда не пришло наживаться на чужом горе, тварь, зачтется грехом потом этой
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+3
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 18:37
Ни чего святого у *выродков* Людьми, язык не поворачивается их назвать....
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0
Yura65rus
Написано сегодня, в 18:51
Чет не пойму? Номер телефона есть. Карта привязана. Органам трудно вычислить мошенника? Или аств из мухи слона раздувает в очередной раз?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:20
Yura65rus, АСТВ должно вычислять, что ли? Просто предупреждают людей о мошенниках. Какая муха вас-то укусила?
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+2
Sakh65reg
Написано сегодня, в 19:02
твари они и есть твари, надеюсь им бумерангом вернётся
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+2
Den
Написано сегодня, в 19:28
Снова зеки веселятся! Сволочи....
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0
alex8665
Написано сегодня, в 19:38
за такие писалки и прочее надо привлекать таких к ответственности!!!
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0
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