Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Ложные сообщения о сборе средств на похороны погибшей женщины появились в соцсетях
В популярных группах мессенджеров и группах в соцсетях Южно-Сахалинска распространяются сообщения сомнительного содержания о добровольном сборе средств на похороны женщины, погибшей 11 января в автокатастрофе в Макаровском районе.
Автор сообщения, в котором он призывает "земляков помочь ее горю", представляется матерью одной из погибших женщин и сообщает, что в результате трагедии без мамы осталось трое малолетних детей, ее внуков. Девочки-близняшки 2,5 лет и 6-летний мальчик. Номер телефона, указанный в сообщении - 89241690670. Автор сообщения называет себя - Кустикова Елена Геннадьевна.
"Не пройдите мимо моей беды, помогите собрать на похороны кто сколько может", - говорится в сообщении.
Между тем, дозвониться на номер, указанный в объявлении, корреспонденту astv.ru не удалось. Он оказался недоступен. Никаких фактов, связывающих погибших в аварии женщин с автором сообщения, установить так же не представилось возможным.
Кроме того, как стало известно astv.ru, информация о наличии малолетних детей у погибших женщин не соответствует действительности.
Отметим, что сразу после случившейся трагедии губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил областному министерству социальной защиты произвести на этой неделе выплаты семьям погибших в ДТП - до 1 миллиона рублей и пострадавшим - до 200 тысяч рублей.
Сахалинцам советуем внимательно относиться к сомнительным сообщениям в интернете, касающихся сбора средств.
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Погибшие:
Белоус А.В — водитель скорой помощи
Губриенко Н.В., 1959 года рождения — пациент
Губриенко Л.К. 1940 года рождения — сопровождающая
Иванова Т.Н. 1949 года рождения — пациентка
Обухов А.С. — водитель грузовика
Так у погибшей от природы такого возраста детей быть не может. Куда мир катится.