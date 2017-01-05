Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе



Автор сообщения, в котором он призывает "земляков помочь ее горю", представляется матерью одной из погибших женщин и сообщает, что в результате трагедии без мамы осталось трое малолетних детей, ее внуков. Девочки-близняшки 2,5 лет и 6-летний мальчик. Номер телефона, указанный в сообщении - 89241690670. Автор сообщения называет себя - Кустикова Елена Геннадьевна. В популярных группах мессенджеров и группах в соцсетях Южно-Сахалинска распространяются сообщения сомнительного содержания о добровольном сборе средств на похороны женщины, погибшей 11 января в автокатастрофе в Макаровском районе.

"Не пройдите мимо моей беды, помогите собрать на похороны кто сколько может", - говорится в сообщении.

Между тем, дозвониться на номер, указанный в объявлении, корреспонденту astv.ru не удалось. Он оказался недоступен. Никаких фактов, связывающих погибших в аварии женщин с автором сообщения, установить так же не представилось возможным.

Кроме того, как стало известно astv.ru , информация о наличии малолетних детей у погибших женщин не соответствует действительности.

Отметим, что сразу после случившейся трагедии губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил областному министерству социальной защиты произвести на этой неделе выплаты семьям погибших в ДТП - до 1 миллиона рублей и пострадавшим - до 200 тысяч рублей.

Сахалинцам советуем внимательно относиться к сомнительным сообщениям в интернете, касающихся сбора средств.