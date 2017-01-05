Рейсовый автобус вылетел в кювет в Невельском районе

Фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня днем, 11 января на автодороге между Невельском и Огоньками, в Анивском районе.

По словам очевидцев, рейсовый автобус направлялся в сторону Южно-Сахалинска и вылетел в кювет. Уходил ли водитель от столкновения с другим транспортным средством или не справился с управлением - уточняется. Люди в аварии не пострадали.

Есть и другая версия произошедшего: Из-за отсутствия видимости во время сильного порыва ветра со снегом водитель решил остановить автобус у обочины, чтобы избежать ДТП, но съехал в кювет передним колесом. Водитель высадил пассажиров. Они пересели на подъехавший следом автобус. Когда водитель застрявшей машины пытался выбраться из снежного плена, завяз ещё больше.