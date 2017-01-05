Фото и видео очевидцев
Рейсовый автобус вылетел в кювет в Невельском районе
По словам очевидцев, люди не пострадали
ДТП произошло сегодня днем, 11 января на автодороге между Невельском и Огоньками, в Анивском районе.
По словам очевидцев, рейсовый автобус направлялся в сторону Южно-Сахалинска и вылетел в кювет. Уходил ли водитель от столкновения с другим транспортным средством или не справился с управлением - уточняется. Люди в аварии не пострадали.
Есть и другая версия произошедшего: Из-за отсутствия видимости во время сильного порыва ветра со снегом водитель решил остановить автобус у обочины, чтобы избежать ДТП, но съехал в кювет передним колесом. Водитель высадил пассажиров. Они пересели на подъехавший следом автобус. Когда водитель застрявшей машины пытался выбраться из снежного плена, завяз ещё больше.
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:02
а не уснул ли он?...хорошо,что никто не пострадал...
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 15:12
Добрый человек, Навряд ли...
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+3
natalya
Написано сегодня, в 15:27
Видно что дорога не чищена.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:35
natalya, дорога чищена, обочина - нет. Потому и канавы не видно толком, края обочины тоже.
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+2