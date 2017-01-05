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Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске
Горела бытовка у стройки в областном центре
Вчера, 10 января примерно в 22:30 в Южно-Сахалинске на улице Льва Толстого, 2 загорелся строительный вагончик, в котором ранее жили рабочие, возводившие неподалеку жилые дома.
В вагончике находилось различное электрическое оборудование.
По предварительной информации, неизвестные взломали бытовку, перерыли все оборудование, а уходя, подожгли все, что было внутри.
Ущерб устанавливается. На месте работают инспекторы Госпожнадзора и испытательно-пожарной лаборатории.
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7 Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске
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Ну, вот кому надо лезть в эту бытовку????...
Прям людям больше не чем занять свое время...
Чтоб им всю жизнь ииииииикккккккааааааалллллллааааааасссссссььььььь...
А опергруппа не работает?