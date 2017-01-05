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Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске
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Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске

Горела бытовка у стройки в областном центре

Вчера, 10 января примерно в 22:30 в Южно-Сахалинске на улице Льва Толстого, 2 загорелся строительный вагончик, в котором ранее жили рабочие, возводившие неподалеку жилые дома.

В вагончике находилось различное электрическое оборудование. 

По предварительной информации, неизвестные взломали бытовку, перерыли все оборудование, а уходя, подожгли все, что было внутри.

Ущерб устанавливается. На месте работают инспекторы Госпожнадзора и испытательно-пожарной лаборатории. 

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Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске, Фото: 7
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Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 11:57 +2
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Комментарии
РитоЧка
Написано сегодня, в 12:09
Значит шли намеренно, что-то искали....
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 12:38
РитоЧка, "Знатоки своего дела" искали то, что может востребоваться...
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+2
Hana
Написано сегодня, в 15:42
VULKAN, Эти же рабочие забрали,что нужно и гори оно все синим пламенем
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 15:48
Hana, Я тоже такого же мнения...

Ну, вот кому надо лезть в эту бытовку????...

Прям людям больше не чем занять свое время...
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 12:25
День ото дня не легче...

Чтоб им всю жизнь ииииииикккккккааааааалллллллааааааасссссссььььььь...
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+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 12:29
Ну что за люди?!!!!
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 12:54
Ворье
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:45
делать что ли нех?...
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:28
Вот варвары...
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 16:36
Ущерб устанавливается. На месте работают инспекторы Госпожнадзора и испытательно-пожарной лаборатории.
А опергруппа не работает?
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0
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