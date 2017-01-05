Неизвестные подожгли электрооборудование в Южно-Сахалинске

фото автора

Горела бытовка у стройки в областном центре

Вчера, 10 января примерно в 22:30 в Южно-Сахалинске на улице Льва Толстого, 2 загорелся строительный вагончик, в котором ранее жили рабочие, возводившие неподалеку жилые дома.

В вагончике находилось различное электрическое оборудование.

По предварительной информации, неизвестные взломали бытовку, перерыли все оборудование, а уходя, подожгли все, что было внутри.

Ущерб устанавливается. На месте работают инспекторы Госпожнадзора и испытательно-пожарной лаборатории.