Фото и видео очевидцев
КамАЗ съехал в кювет в Невельском районе
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 11 января, ближе к полудню в двух километрах от Огоньков по пути в сторону Невельска в кювет съехал КамАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал.
Как сообщают очевидцы, наиболее вероятная причина аварии - нулевая видимость из-за обильного снегопада.
Вернуться на проезжую часть грузовику пытался помочь второй КамАЗ, проезжавший по этой же дороге.
Напомним, днем на этой же в трассе кювет вылетел рейсовый автобус с пассажирами.
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