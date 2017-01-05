новости
новости
Регистрация
КамАЗ съехал в кювет в Невельском районе
Фото и видео очевидцев

КамАЗ съехал в кювет в Невельском районе

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 11 января, ближе к полудню в двух километрах от Огоньков по пути в сторону Невельска в кювет съехал КамАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. 

Как сообщают очевидцы, наиболее вероятная причина аварии - нулевая видимость из-за обильного снегопада. 

Вернуться на проезжую часть грузовику пытался помочь второй КамАЗ, проезжавший по этой же дороге. 

Напомним, днем на этой же в трассе кювет вылетел рейсовый автобус с пассажирами.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:38 0
Другие статьи по темам
Событие
авария
Место
Сахалинская областьНевельский районОгоньки
Прочее
кюветКамАЗгрузовик
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Россиянам запретят дарить детям котят
Россиянам запретят дарить детям котят
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Опасность схода лавин объявлена в Александровск-Сахалинском районе
Опасность схода лавин объявлена в Александровск-Сахалинском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru