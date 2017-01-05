КамАЗ съехал в кювет в Невельском районе

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 11 января, ближе к полудню в двух километрах от Огоньков по пути в сторону Невельска в кювет съехал КамАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал.

Как сообщают очевидцы, наиболее вероятная причина аварии - нулевая видимость из-за обильного снегопада.

Вернуться на проезжую часть грузовику пытался помочь второй КамАЗ, проезжавший по этой же дороге.

Напомним, днем на этой же в трассе кювет вылетел рейсовый автобус с пассажирами.