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Гражданин Узбекистана из-за ревности убил земляка в Южно-Сахалинске
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Гражданин Узбекистана из-за ревности убил земляка в Южно-Сахалинске

Подозреваемый завернул труп в одеяло, и вынес его на улицу подальше от дома

01 января в 04:40 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что возле дома № 80 по улице Западной областного центра обнаружено тело 44-летнего гражданина Республики Узбекистан с признаками насильственной смерти.          

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении этого преступления, в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, задержан 52-летний гражданин Республики Узбекистан. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый проживал в одном из домов по улице Западной у своей сожительницы. 31 декабря 2016 года к ним в гости пришел потерпевший встречать Новый год. Ночью между мужчинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемый приревновал потерпевшего к сожительнице. Во время ссоры подозреваемый взял кухонный нож и нанес им 1 удар в область грудной клетки гостя, от чего последний скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление подозреваемый завернул труп в одеяло, и вынес его на улицу подальше от дома.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:36 +3
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Событие
убийство
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 12:46
Пришёл в гости на свою голову...

Соболезнование родным и близким


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+4
Vladis
Написано сегодня, в 12:50
Оооо , какие у нас гости то ревнивцы !!! А сожительница интересно из наших местных , аль ихняя соотечественница . Сразу извинюсь , без всякого намека неприязни ...
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+1
TROL
Написано сегодня, в 14:12
Vladis, Местная ,алкашка...
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0
Vladis
Написано сегодня, в 14:16
TROL, улыбнуло ?? " местная алкашка " ... Нравится мне это словосочетание ??
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 12:52
Вот спрашивается ... Вот такие преступления надо совершать в 52 то года ! Да еще и на почве ревности ! Что там за " лубоффь " такая неземная в ихние то годы ?
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+2
Nato4ka
Написано сегодня, в 13:15
Vladis, Любви все возрасты покорны. Вы думаете в 52 отсутствуют такие чувства как любовь и ревность? Я уверенна в обратном.
А может у ,,молодых,, был медовый месяц, а тут гость пожаловал. Да еще виды заимел на сожительницу.
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+3
Vladis
Написано сегодня, в 13:51
Nato4ka, Конечно же нет , я вовсе так не думаю ! Медовый месяц , однако ! Ну да ладно ....
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0
Маргарита
Написано сегодня, в 13:35
Ясно, понятно, а с мадам то что? как она отреагировала на нож и трупак
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+3
Vladis
Написано сегодня, в 13:52
Маргарита, Пока этот вопрос открытый .....??
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:44
-1.
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 13:55
Добрый человек, еще б нолик добавить
ой я это вслух
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:08
Маргарита,
тссссс,молчим..)
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0
In_bloom
Написано сегодня, в 14:08
"...подозреваемый приревновал потерпевшего к сожительнице."
Может всё-таки сожительницу к потерпевшему, а то какая-то запретная лябофь получается
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:08
In_bloom, вот как неудачное построение фразы может в корне поменять смысл написанного
как филолог - рукоплещу!
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 15:13
In_bloom, получается сожительница здесь лишняя,они и без неё обходились неплохо. Голубки,во любовь какая - приревновал к бабе.
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:30
С этими узбеками одни проблемы...
То воруют, то грабят, теперь и убивают...
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 14:55
Ярославчик, ещё и насилуют.
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+3
TROL
Написано сегодня, в 15:04
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+2
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