Гражданин Узбекистана из-за ревности убил земляка в Южно-Сахалинске

legalneed.ru

Подозреваемый завернул труп в одеяло, и вынес его на улицу подальше от дома

01 января в 04:40 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что возле дома № 80 по улице Западной областного центра обнаружено тело 44-летнего гражданина Республики Узбекистан с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении этого преступления, в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, задержан 52-летний гражданин Республики Узбекистан. В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый проживал в одном из домов по улице Западной у своей сожительницы. 31 декабря 2016 года к ним в гости пришел потерпевший встречать Новый год. Ночью между мужчинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемый приревновал потерпевшего к сожительнице. Во время ссоры подозреваемый взял кухонный нож и нанес им 1 удар в область грудной клетки гостя, от чего последний скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление подозреваемый завернул труп в одеяло, и вынес его на улицу подальше от дома.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.