Житель Яблочного покончил с собой

news.ivest.kz

3 января в 17:01 в следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Колхозной в селе Яблочном обнаружено тело 32-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, внешних следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следственный отдел Холмска проводит доследственную проверку, устанавливаются причины, толкнувшие сельчанина на суицид.

По словам местных жителей, у погибшего недавно погиб отец, после этого мужчина сильно выпивал.