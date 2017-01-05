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Житель Яблочного покончил с собой
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Житель Яблочного покончил с собой

Причины суицида устанавливают следователи

3 января в 17:01 в следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Колхозной в селе Яблочном обнаружено тело 32-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством.

Как сообщили astv.ru  в областном следкоме, внешних следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следственный отдел Холмска проводит доследственную проверку, устанавливаются причины, толкнувшие сельчанина на суицид.

По словам местных жителей, у погибшего недавно погиб отец, после этого мужчина сильно выпивал.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:46 +1
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Событие
самоубийство
Место
Холмский район
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 12:09
Дааа...


Соболезнования родным и близким
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:11
И одни мужчины. Что ж вы творите то! Соболезнованую.
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+5
raibekaa
Написано сегодня, в 12:13
Ужассс.соболезнования родственикам и близким
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:16
ужас! соболезнования
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 12:44
32 года, жить бы да жить. И не пить.
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+1
Eskobar77
Написано сегодня, в 13:49
Собственно не удивительно, еслиб я жил в яблочном, я не задумываясь покончил с собой.
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+1
Наталья
Написано сегодня, в 15:20
Eskobar77, зачем Вы так?"Не место красит человека...."
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0
senchick
Написано сегодня, в 14:18
Отлично.... каждые 40 секунд кто-то из жителей Земли уходит из жизни сознательно, кончая жизнь самоубийством.
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0
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