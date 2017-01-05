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Житель Яблочного покончил с собой
Причины суицида устанавливают следователи
3 января в 17:01 в следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Колхозной в селе Яблочном обнаружено тело 32-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством.
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, внешних следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следственный отдел Холмска проводит доследственную проверку, устанавливаются причины, толкнувшие сельчанина на суицид.
По словам местных жителей, у погибшего недавно погиб отец, после этого мужчина сильно выпивал.
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