фото очевидцев
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Авария произошла утром 10 января
ДТП произошло сегодня, 10 января около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Пограничной.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Chaser двигался по улице Ленина с севера на юг, на перекрестке с улицей Пограничной ему не уступил дорогу водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, двигающийся во встречном направлении и поворачивающий налево на улицу Пограничную. Произошло столкновение.
В Toyota Chaser в момент ДТП помимо водителя находились женщина и ребенок. Ребенок не пострадал благодаря удерживающему устройству. По предварительным данным, пассажирка получила перелом ключицы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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