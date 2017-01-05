Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 10 января около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Пограничной.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Chaser двигался по улице Ленина с севера на юг, на перекрестке с улицей Пограничной ему не уступил дорогу водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, двигающийся во встречном направлении и поворачивающий налево на улицу Пограничную. Произошло столкновение.

В Toyota Chaser в момент ДТП помимо водителя находились женщина и ребенок. Ребенок не пострадал благодаря удерживающему устройству. По предварительным данным, пассажирка получила перелом ключицы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.