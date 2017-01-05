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Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Авария произошла утром 10 января

ДТП произошло сегодня, 10 января около 8 часов утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Пограничной.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Chaser двигался по улице Ленина с севера на юг, на перекрестке с улицей Пограничной ему не уступил дорогу водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, двигающийся во встречном направлении и поворачивающий налево на улицу Пограничную. Произошло столкновение. 

В Toyota Chaser в момент ДТП помимо водителя находились женщина и ребенок. Ребенок не пострадал благодаря удерживающему устройству. По предварительным данным, пассажирка получила перелом ключицы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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ДТП 10 января
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 09:06 +3
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 09:13
опять 55! Пострадавшей поправки! Слава Богу ребенок пристегнут был!
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 09:34

Пострадавшей скорейшего выздоровления
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