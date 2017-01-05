Внедорожник и седан столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Авария произошла на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной

ДТП произошло сегодня, 10 января около 16:00 на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной в Южно-Сахалинске.

Там столкнулись Mitsubishi lancer и Toyota Land Cruiser Prado.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi lancer двигался прямо с востока на запад по улице Сахалинской. Водитель внедорожника перестраивался в крайний правый ряд, не убедившись в безопасности маневра. Произошла авария.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.