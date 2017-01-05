фото очевидцев
Внедорожник и седан столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной
ДТП произошло сегодня, 10 января около 16:00 на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной в Южно-Сахалинске.
Там столкнулись Mitsubishi lancer и Toyota Land Cruiser Prado.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi lancer двигался прямо с востока на запад по улице Сахалинской. Водитель внедорожника перестраивался в крайний правый ряд, не убедившись в безопасности маневра. Произошла авария.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:49
Не солите дороги, вернитесь к песку.
Ответить
0
serega81
Написано сегодня, в 17:41
Простая невнимательность,хоть чем сыпь,если за рулем 70% сидят в телефонах,вацапах,откуда внимание за дорогой? Нелепая авария!
Ответить
0