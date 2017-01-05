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Внедорожник и седан столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Внедорожник и седан столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной

ДТП произошло сегодня, 10 января около 16:00 на перекрестке улиц Сахалинской и Физкультурной в Южно-Сахалинске.

Там столкнулись  Mitsubishi lancer и Toyota Land Cruiser Prado. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi lancer двигался прямо с востока на запад по улице Сахалинской. Водитель внедорожника перестраивался в крайний правый ряд, не убедившись в безопасности маневра. Произошла авария. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:45 +1
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:49
Не солите дороги, вернитесь к песку.
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serega81
Написано сегодня, в 17:41
Простая невнимательность,хоть чем сыпь,если за рулем 70% сидят в телефонах,вацапах,откуда внимание за дорогой? Нелепая авария!
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