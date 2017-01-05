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Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
фото СУ СК РФ по Сахалинской области

Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район

Причиной конфликта стало пропавшее кольцо

В следственный  отдел по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области с заявлением  о безвестном исчезновении 33-летнего сына обратилась местная жительница.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе доследственной проверки было установлено, что 5 января примерно в 03:30 мужчина, после ссоры с неустановленными лицами, произошедшей возле дома № 61 по ул. Железнодорожной в Невельске, сел с ними в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Документы, личные вещи и одежда пропавшего остались дома. Родственники, друзья и знакомые информацией о том, куда мог деться их близкий человек, не располагали. Следственным отделом по Невельску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате грамотно спланированных следственных действий сотрудниками следственного отдела, проведенных в тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Невельскому району, установлены лица, причастные к совершению этого преступления. Ими оказались 30-летний и 40-летний жители Невельска. Последний задержан полицией в Корсакове за еще одно преступление - нанесение не менее 5 ударов ножом местному жителю. Следствием решается вопрос об избрании в отношении них меры  пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января 2017 года, подозреваемые и потерпевший в подъезде одного из домов Невельска поскандалили из-за того, что  последний 30 декабря 2016 года в гостях у подозреваемого украл золотое кольцо.

Завязалась обоюдная драка, подозреваемые предложили потерпевшему проехать с ними для дальнейшего разговора.

Согласившись, потерпевший сел вместе с подозреваемыми в машину, и они поехали в сторону старого кладбища. По пути автомобиль застрял в районе дач. Тогда подозреваемые вывели потерпевшего из машины, стали избивать его руками, ногами и монтировкой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, тело погрузили в багажник машины, вывезли за Ловецкий перевал и уже на территории Анивского района выкинули труп в сточную канаву.

В результате проведения следственных действий, экспертных исследований и оперативно-розыскных мероприятий были добыты доказательства о причастности подозреваемых к убийству мужчины. Под тяжестью добытых улик подозреваемые сознались в совершении убийства, а также указали местонахождение трупа. Кроме того, сотрудниками следственного отдела и полиции в результате совместных действий были установлены свидетели конфликта, произошедшего между мужчинами возле дома, а также с помощью металлоискателя обнаружено орудие убийства - монтировка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:59 +1
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 18:05
вот нелюди! что творится?!
Соболезнования родным
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+3
Vladis
Написано сегодня, в 18:10
Выматериться хочется , реально !!! Что происходит , ЛЮДИ ????!'!!!!
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0
Vladis
Написано сегодня, в 18:12
Целый " детектив " .... Не смеха ради честное слово ! Просто история такая длинющая ! Родным и близким соболезнования ... А " нелюдям " адекватного наказания за содеянное .....
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 18:14
Ну подрались,ну разобрались. Ну убивать-то зачем? Кто дал право лишать человека жизни,мать-сына?
Соболезнования родным
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 18:15
Nato4ka, вот именно ! Что не бывает среди мужчин . Солидарен полностью
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 18:15
Мне кажется,пора уже стерилизовать быдло.
Это уже исковерканое мышление,своя философия..таких зона не исправит...
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+2
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