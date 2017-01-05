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Три автомобиля столкнулись перед Троицким
видео очевидцев

Три автомобиля столкнулись перед Троицким

Авария произошла утром 10 января

ДТП произошло сегодня утром, 10 января в районе Троицкого. Там столкнулись паркетник и два легковых автомобиля - Toyota Cami, Nissan Cedric и  Toyota Corolla.

"В результате ДТП Toyota Cami оказалась посреди дороги. У нее сильно повреждена передняя часть. Еще один автомобиль с механическими повреждениями стоит на бровке. Третья машина вылетела на обочину, у нее разбита задняя часть. На вопросы проезжавших мимо автомобилистов водители попавших в аварию машин отвечали, что помощь никому не требуется", - говорят очевидцы.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД,

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:48 +2
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 11:35
Все, снежок немного выпал и все резко отупели?
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 11:50
Скользко.
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