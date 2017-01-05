Школьный автобус столкнулся с двумя автомобилями в Луговом

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 10 января в 15:40 в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице Дружбы.

У пешеходного перехода столкнулись Toyota Town Ace, школьный автобус "МАЗ" и Nissan March.

По словам очевидцев, детей в автобусе во время аварии не было. Люди при ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.