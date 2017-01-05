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Школьный автобус столкнулся с двумя автомобилями в Луговом
фото очевидцев

Школьный автобус столкнулся с двумя автомобилями в Луговом

ДТП произошло на улице Дружбы

ДТП произошло сегодня, 10 января в 15:40 в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице Дружбы. 

У пешеходного перехода столкнулись Toyota Town Ace, школьный автобус "МАЗ" и Nissan March.

По словам очевидцев, детей в автобусе во время аварии не было. Люди при ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения. 

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:08 +6
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Комментарии
Wazz_up
Написано сегодня, в 16:24
Magic School Bus...)) бывает!
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 16:33
Хорошо,что все обошлось.
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+6
vladsakh
Написано сегодня, в 16:50
Чуть снег выпал и началось.
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 17:16
vladsakh, Оно по моему и без снега не кончалось.
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+1
serega81
Написано сегодня, в 17:56
Просто надо быть внимательнее за рулем! Упрутся в телефоны,смс-ки пишут,болтают без конца,а потом оп-и в кузовной ремонт
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0
Vladis
Написано сегодня, в 18:18
Сегодня на этом светофоре на самом деле чудеса происходили . Машина с песко- соляной смесью как прошла в одном направлении , так обратно уже не вернулась
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+1
lvista
Написано сегодня, в 18:19
Хорошо, что детей не было! Ну и водилы...автобус Дети!!!
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+2
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