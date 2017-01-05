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Котельную в жилом доме потушили пожарные Южно-Сахалинска
Videlson.ru

Котельную в жилом доме потушили пожарные Южно-Сахалинска

Огонь вспыхнул днем 9 января

9 января в 14.33 диспетчеру  Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании котельной в жилом доме на переулке Белорусском, 17а. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент наблюдалось горение котельной на общей площади 12 кв.м.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 14.42, а в 15.10 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 10 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:21 +1
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