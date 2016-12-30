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Toyota сбила пешехода в Южно-Сахалинске
Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу
8 января в 07:15 59–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Filder, двигался на север по проспекту Мира в Южно-Сахалинске. В районе дома № 17 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.
В результате ДТП 30–летний пешеход получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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