Toyota сбила пешехода в Южно-Сахалинске

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8 января в 07:15 59–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Filder, двигался на север по проспекту Мира в Южно-Сахалинске. В районе дома № 17 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП 30–летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.