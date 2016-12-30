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Toyota сбила пешехода в Южно-Сахалинске
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Toyota сбила пешехода в Южно-Сахалинске

Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу

8 января в 07:15 59–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Filder, двигался на север по проспекту Мира в Южно-Сахалинске. В районе дома № 17 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП 30–летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:26 +1
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 15:38
Все по схеме.
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+5
VULKAN
Написано сегодня, в 16:07


Пострадавшему скорейшего выздоровления
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:02
Бедняга шел на работу... Не дошел. Филдер не такси был, а?
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:23
Ну что происходит, как так можно людей сбивать? Вообще не пойму.
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